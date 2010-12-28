В Кремле – угроза разрушения

Перед самым Новым годом начался срочный переезд части руководителей и подразделений администрации Президента России из Кремля. Обитателей 14-го корпуса переселяют в комплекс административных зданий на Старой площади.

Cвязано это с тем, что ситуация с фундаментом 14-го корпуса очень плохая, и возможно обрушение стен и перекрытий. Его планировалось отреставрировать еще в конце 1990-х годов, после ремонта и реставрации президентского 6-го корпуса. Но пришли «питерцы», и П. Бородина на посту управляющего делами Президента России сменил В. Кожин. При нем денег на такую мелочь как-то все не находилось, пока исторический 14-й корпус, как заявляют специалисты УД, не оказался под угрозой обрушения.

Он ставится на ремонт на несколько лет. Переезжают такие руководители АП, как В. Сурков, А. Беглов, А. Абрамов, С. Приходько, Дж. Поллыева. Они сами и курируемые ими подразделения переезжают в здания, занимаемые ранее администрацией Московской области и РСПП. Поэтому и эти структуры сейчас также срочно выселяются.

Переезжают пресс-служба и служба протокола Президента России. Из Кремля должны переехать пресс-секретарь Дм. Мед-ведева – Н. Тимакова и руководитель протокола М. Ентальцева. Поэтому по АП пошли разговоры о том, не является ли этот переезд специально задуманной акцией, осуществляемой Управлением делами по команде из дома правительства? Мол, 14-й корпус стоял себе и стоял, а тут в УД забили тревогу и стали настаивать на срочном ремонте. Понятно же, что с переездом многих служб их работа будет затруднена. Это ударит по Дм. Медведеву и его президентским планам на 2012 год.