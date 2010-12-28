Глядь, а под елкой – жирные коты

Еще в эпоху заката советского социализма к нам пришла мода называть год грядущий по китайскому календарю. Тогда это было весело и необычно – крысы, петухи, свиньи. Но со временем китайские новогодние «штучки» стали приобретать вполне конкретные черты.

Далеко ходить не будем. 2009‑й – Год Быка. Тогда и впрямь власть «забыковала» по-черному. Чего стоит одно решение правительства – перераспределять статьи бюджета по своему усмотрению. 2010-й – Год Тигра. Страна отдала этому кровожадному животному десятки погибших шахтеров, сгоревшие леса. А на носу – Год Кролика, или Кота. А коты – они в России гуляют сами по себе, прут у хозяев все подряд и только нагуливают вес.

Год грядущий, без сомнения, подарит нам новую плеяду таких кисок. К примеру, только что открылась страшная тайна – Химкинский лес был давно обречен и предназначен новому «жирному коту» из Питера. А Дм. Медведев остановил стройку дороги через него лишь для отвода глаз. Скоро кто-то засветится и на строительстве дорогих госрезиденций на Алтае и в Краснодарском крае. На закупках гражданской и военной техники в ущерб собственной промышленности. Без сомнения, появятся они и вокруг Сколково, где еще «конь не валялся», а деньги уже осваиваются «семимильными шагами».

Есть, правда, на этого «китайского» кота и чисто русская поговорка: не все коту Масленица! Мы, похоже, все отчетливее стали осознавать, что наши «голубые воришки» по сути и природе своей трусливы. Нужна лишь активная гражданская позиция. И власть начнет нас слушать. Самый яркий пример – события на Манежной площади в Москве. Невооруженным глазом видно, что в Кремле и правительстве такого страха не испытывали давно. Даже в автобусе с фанатами пришлось покататься.

Все больше слышим голоса наших рок-кумиров. Первым перестал трусить и лизать зад власти Юрий Шевчук. Очень резко против несправедливого суда над Ходорковским и Лебедевым высказался Андрей Макаревич.

Правда, невдомек тем, кто протестует, что активы разгромленного ЮКОСа уже несколько раз после ареста Ходорковского поменяли хозяев, стали участниками темных афер. Миллиарды долларов сменили десятки офшорных счетов. Мог ли судья разрушить этот новый золотой колосс? Конечно нет – под его обломками он исчез бы в первую очередь. Кроме того, пострадал бы российский и английский футбол, спонсируемый одним из активных участников разгрома ЮКОСа.

Впрочем, все эти тайны на самом деле хорошо известны. Как и то, что президенту В. Путину очень не хотелось, чтобы ЮКОС был продан американцам. Но год грядущий многое изменит в психологии власти. В последние дни уходящего года почти 35% рынка российского молока было продано тем же американцам. И никто даже ухом не повел. Значит, власть стала богатой и уже ни в чем не нуждается.

Остается пожелать себе в этом году быть разборчивыми в выборе своих представителей в вашем городе, республике и стране в целом. Не позволим себя обмануть – коты, они так ласково трутся об ноги…



