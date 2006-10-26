Осеннее политическое обострение

Причем у такой «напряженности» не одна, а сразу несколько причин. Главная, пожалуй, кроется в том, что президент В. Путин до сих пор не назвал имя своего преемника. И такая неопределенность в поведении президента вполне объяснима: он хочет назвать преемника лишь тогда, когда увидит неоспоримое лидерство последнего (как и его предшественник освободил для В. Путина президентский пост лишь тогда, когда рейтинг будущего главы государства превысил 40%).

Однако этого неоспори­мого лидерства нет и не предвидится: с июня по октябрь, по данным ВЦИОМ, рейтинг С. Иванова вырос с 9 до 11%, а Д. Медведе­ва - с 8 до 9%. Неопределенно­сти добавляет и тот факт, что у вроде бы не претендующего на место преемника С. Шойгу такой же рейтинг колеблется на уровне 13-14%, у лидера «новых левых» С. Миронова за полгода он вырос с 2 до 4%. Если же учесть, что по самому свежему опросу ВЦИОМ за новую коалицию Миронова допускают возможность голосования уже 39% россиян, то к концу года мы можем увидеть уже четырех «преемников» с рейтингом по 10% у каждого из них. Что только усилит неопределенность с выбором преемника, а с ней и политическую напряженность.

Подливают «масла в огонь» и появившиеся в ряде СМИ слухи о прекращении роста и даже падении цен на нефть уже в ближайшем времени, а с ним и перехода социально-экономической обстановки в России в состояние кризиса. Такой сценарий не выглядит столь уж невероятным: ведь цена барреля нефти только последние 2 года превышает 50 долларов, до этого же она более 20 лет колебалась около отметки в 18 долларов.

Наконец, третьим фактором, обостряющим нынешнюю политическую ситуацию, как это ни странно, являются ноябрьские праздники. Как известно, пару лет назад «красную дату» 7 ноября заменили на День национального единства 4 ноября. Новая «красная дата» пришлась по вкусу радикальным националистам, проведшим 4 ноября 2005 года в Москве «Русский марш». Тогда это событие вызвало крайнее недовольство «либерального» крыла Кремля, инициировавшего в ответ кампанию по «борьбе с ксенофобией». Однако общественное мнение, в большинстве своем чурающееся националистов, восприняло «борьбу с ксенофобией» еще более отрицательно, после чего уже «кремлевским силовикам» удалось эту кампанию свернуть. Приближение 4 ноября и желание националистов повторить прошлогодний марш в этом году обостряет как общественную дискуссию на эту тему, так и противостояние между «силовиками» и «либералами» в Кремле, грозя перейти в открытый конфликт.