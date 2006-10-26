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За что Москва согласилась дать Киеву подешевле

№ 25(25) от 26.10.2006 [«Аргументы Недели », Михаил ТУЛЬСКИЙ ]

За что Москва согласилась дать Киеву подешевле
Фото ИТАР-ТАСС

В ходе визита в Киев на этой неделе премьеры России и Украины М. Фрадков и В. Яну­кович фактически согласовали цену на газ в будущем году. Она составит 130 долларов за тысячу кубометров вместо запрашиваемых ранее 250. Цена не поднимется выше оттого, что Киев будто бы готов пойти ради столь низкой цены на ряд политических уступок.

Среди них - сохранение поставки газа через «Росукрэнерго» в течение еще 5-10 лет. Этот посредник на 50% принадлежит «Газпрому».

Второй уступкой Украины может стать продление договора о базировании в Севастополе российского флота (по договору 1997 года флот будет находиться там до 2017 года, а новый договор может продлить его еще на 20 лет или даже сделать бессрочным). Третья уступка будет заключаться в официальном согласии Киева получать туркменский газ исключительно через Россию. Четвертая - в замораживании цен на транзит российского газа через Украину.

Наконец, компромисс может быть достигнут и по еще одному важнейшему вопросу - Украина в ближайшее время проведет референдум по НАТО. Ожидается, что до 70% украинцев проголосуют против вступления в Альянс, и вопрос о НАТО будет надолго похоронен.

Как всегда обсуждался вопрос и о передаче украинских газопроводов в совместное владение с Россией. Но зампред правления «Нафтогаза Украины» Андрей Стасевский в интервью «Аргументам» дипломатично отверг такую возможность: «Этот вопрос очень заполитизирован, и само его обсуждение не приносит никому дивидендов: когда впервые был поднят вопрос о газотранспортном консорциуме с участием Украины, РФ и ФРГ - в украинском парламенте пошли спекуляции о предательстве национальных интересов».

В собственность же совместного Российско-украинского газотранспортного консорциума может быть передан только новый экспортный газопровод, который проложат из Ивано-Франковской области в Европу. Там же, на Западной Украине, совместными российско-украинскими усилиями можно модернизировать и старые экс­портные газопроводы. Именно такие газотранспортные сети, в строительстве и модернизации которых Россия примет участие, и будут передаваться в совместное владение.

 

 

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