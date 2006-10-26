Кондолиза Райс предложила сделку

В Москву на один день прилетела госсекретарь США г-жа Райс. Ее главной задачей было понять - насколько далеко может пойти Москва в санкциях против Северной Кореи и Ирана. Речь идет, напомним, о желании Вашингтона не допустить эти страны в так называемый «ядерный клуб».

Ответ на этот вопрос весьма важен для руководства США. На следующей неделе в Совбезе ООН наконец-то пройдет голосование по Ирану. И в Вашингтоне хотят знать - согласимся ли мы на жесткие санкции против Тегерана.

Из осведомленных источников стало известно, что в обмен Кремлю предлагают схему, опробованную недавно и реализованную в резолюциях Совбеза ООН против Северной Кореи и Грузии. По новому варианту Тбилиси, кстати, еще раз может быть отдан Вашингтоном «на откуп». Если с его стороны будет предпринята военная провокация, за океаном ее осудят - вплоть до очередной резолюции Совбеза ООН. Мало того, на саммите руководителей стран НАТО в Латвии Грузия не получит приглашение на вступление в его ряды. Обещала г-жа Райс и «не ломать ситуацию на Украине».

Известно, что против такой сделки возражают министр обороны США Р. Рамсфельд и вице-президент Д. Чейни.

Между тем американская дипломатия готова проявлять и заметную гибкость. Все, к примеру, заметили, что Северная Корея отложила проведение двух ядерных взрывов - в минувшие субботу и воскресенье. Ларчик открывается довольно просто. В пятницу Вашингтон пообещал Ким Чен Иру возобновить шестисторонние переговоры на его условиях. Они содержат обещание не предпринимать против Пхеньяна военных акций и заключить прямое соглашение с США о гарантиях безопасности для Северной Кореи. Но это стало возможным и благодаря позиции Москвы.

На очереди - Иран