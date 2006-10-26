Мэры становятся анахронизмом

Теперь у губернаторов появляется право упразднения должности мэра в столицах субъектов. Законодательным собраниям самого субъекта будет разрешено делить «город-миллионник» на муниципальные образования. В каждом из них и будет осуществляться устраненное на городском уровне местное самоуправление. А ответст­венность за город губернатор региона возьмет на себя.

В этом нововведении явно просматривается попрание принципа выборности глав областных и административных центров. И продолжение курса на укрепление вертикали власти.

По мнению г-на Мокрого, такая схема распределения полномочий укрепит взаимосвязь и ответственность «органов государственной власти и местного самоуправления в крупных городах».

- Наши предложения могут казаться резкими и противоречащими сути местного самоуправления, - говорит г-н Мокрый. - Но они призваны лишь к тому, чтобы публичная власть на всех уровнях стремилась к эффективному управлению и повышению качества услуг.

Таким образом, Госдума замахнулась, наконец, на незыблемость Конституции РФ. В ней ясно прописано, что местное самоуправление - независимый институт власти. Но чего не сделаешь для «повышения качества услуг населению»?