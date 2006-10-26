US срывают юбилейный саммит СНГ

В Белоруссии весьма болезненно восприняли возможный перенос юбилейного 15-го саммита руководителей стран из СНГ из Минска в казахстанскую Астану. Президент А. Лукашенко, говорят, настолько разочарован, что может и не принять участие в саммите. Мало того, Белоруссия может приостановить членство в СНГ и заморозить союзный договор с Россией.

Спрашивается - с чего такой скандал? Почему отношения близких соседей почти подходят под определение «торговая война»?

Неизвестно, существуют ли многочисленные веские причины такого отношения Москвы к Минску. Общеизвестна одна - приобрести всю или частично трубопроводную систему «Белтрансгаза». Белорусы будто бы не против, но цена в 500 млн. долларов их не устраивает. Хотят несколько миллиардов. По слухам же, одна из американских фирм готова выложить за него все 5 миллиардов долларов. Минск раздумывает, а в Москве это считают черной неблагодарностью за политическую поддержку Белоруссии.

Что может быть дальше? У сторон есть разные способы давления друг на друга. Мозырьский НПЗ и Белорус­ский завод калийных удобрений могут не получить российскую нефть, и страна лишится поступлений от продажи в Европу бензина и удобрений.

Белорусы в ответ могут перекрыть транзит автотранспорта через свою территорию. А еще круче - закрыть российскую РЛС, обеспечивающую ПРО на западном направлении.

Кому все это выгодно?