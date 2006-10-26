Кремль решает судьбу выборов марта 2007 года

По нашим данным, тема предстоящих выборов обсуждалась на целом ряде кремлевских совещаний 14-20 октября, одно из которых прошло даже у главы Администрации С. Собянина. В управлении по внутренней политике по-прежнему главной задачей выборной кампании видят сохранение во всех регионах абсолютного лидер­ства «Единой России».

С этой целью разработано три варианта выборной стратегии «Единой России» в регионах. По первому из них партсписок будет возглавлять и формировать местный губернатор - он же будет его финансировать и нести полную ответственность за его результат на выборах. Кремль и федеральный исполком «Единой России» будут в таком случае определять только планку необходимых результатов «партии власти».

Второй вариант предполагает также лидерство в списке единороссов губернатора, но остальная часть списка должна состоять из его людей не более чем наполовину. Но и их включение формально должно быть одобрено федеральным руководством партии. Губернатор в этом случае финансирует выборы лишь частично.

Третий вариант предусмотрен в случае, когда взаимоотношения между губернатором и Кремлем протекают в конфликтной плоскости. В этом случае губернатор отстраняется от выборов, и список «партии власти» возглавляет секретарь регионального политсовета «Единой России», на который и ложится основная ответственность за результат.

Главную проблему для «партии власти» в управлении по внутренней политике теперь видят не в коммунистах, а в новой коалиции С. Миронова. Несмотря на обсуждение необходимости борьбы с Мироновым, официальная позиция Кремля на совещаниях сформулирована крайне расплывчато: «Перед объединенной партией была поставлена задача забрать оставшийся бесхозным электорат «Родины», и она должна выполнять ее в тех же процентных рамках, которые имела «Родина» до раскола». Как известно, «Родина» набрала на выборах-2003 лишь 9%, Партия жизни же 8 октября 2006 года получила средний результат в 12%, а вместе с «пенсионерами» и «Родиной» - и вовсе 22%. То есть Миронов вышел за «красные флажки»...