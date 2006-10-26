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О чем спрашивают президента

25 октября президент Владимир Путин в прямом эфире ответил на вопросы граждан России

№ 25(25) от 26.10.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Когда  мы прекратим хищнически транжирить лесные богатства?

Решения есть. Первое: поднимать экспортные пошлины на вывоз кругляка. И снижать таможенные пошлины при ввозе оборудования по переработке леса на территории России. До конца года правительство должно представить отчет по поставленным задачам на ближайшую перспективу.

В Кондопоге погибли люди, местная власть оказалась несостоятельна.

Такая власть не нужна, уверен Владимир Путин. В будущем президент посоветовал избирателям пристальнее смотреть на людей, которые идут на выборы. Он признался, что до сих пор не смог дозвониться до руководителя Карелии С. Катанандова, чтобы обсудить ситуацию, но пообещал это сделать.

По новому Лесному кодексу предполагается отдать леса в частные руки. А как же за грибами ходить?

В. Путин сказал: «Я такой закон не подпишу». Но передавать участки в длительную аренду можно и нужно.

Что будет со страной после 2008 года, когда вы уйдете?

«Конституция не дает мне права баллотироваться в третий раз подряд, хотя мне моя работа нравится», - признался президент. Политическая система будет развиваться на основе демократии.

Жду второго ребенка, получу ли деньги, о которых вы говорили? 

Материнский капитал в 250 тысяч рублей будет дан всем женщинам, родившим второго и последующих детей после 1 января 2007 года. Для этого нужно будет прийти в региональное представительство Пенсионного фонда и получить сертификат. Через три года можете распорядиться день­гами. Потратить на обучение ребенка, на приобретение жилья или положить в накопительную часть своей пенсии.

В Думе много говорят о возвращении налога на бездет­ность.

 Закон должен быть моральным, иначе он плохой. Закон на бездетность, на взгляд президента, не может быть принят.

Нельзя ли Абхазию и Южную Осетию принять в состав России?

Мы обеспокоены милитаризацией Грузии, и ухудшение отношений связано именно с этим - с возможной попыткой решить проблемы силовым путем. Ни в коем случае нельзя этого допустить, нужно искать пути согласия и компромиссов. Расширять свою территорию Россия не стремится.

Почему мы продаем нефть, а не бензин?

Зависимость страны от неф­ти и газа очень большая. Но генеральная задача - диверсификация экономики, снижение этой зависимости.

Новый налог на землю: за 6 соток надо выложить несколько тысяч рублей. Это неподъемные деньги. О чем думало правительство?

Президента удивила эта сумма. По его сведениям, за 10 соток земли даже в Подмосковье и Ленинградской области налог должен составлять около 500 рублей, но никак не тысячи.

Президент ответил и на другие многочисленные вопросы.

 

 

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