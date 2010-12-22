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Длинный путь к социальной cправедливости

№ 50(240) от 23.12.2010 [«Аргументы Недели », Николай Левичев ]

Длинный путь к социальной cправедливости

В последние год-два разговоры о политике все чаще стали сопровождаться спорами о том – сформировалась ли в стране реальная многопартийность? В канун Нового года главный редактор «Аргументов неделi» Андрей Угланов встретился с лидером фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Николаем ЛЕВИЧЕВЫМ.

- Николай Владимирович, уходящий год стал по всем признакам годом неравенства перед законом самых разных социальных групп населения. Апофеоз – станица Кущевская и протестные бунты на Манежной площади. Как при двух юристах знаменитой питерской школы – президента и премьера – такое вообще может быть?

– Очевидно, что правовая культура общества не формируется одномомен­тно, даже усилиями выдающихся юристов. Прошедшие события – это некоторая черта, которая подводит итог разрушительной политики 90-х годов. Выросло социально «необустроенное» поколение, потерявшее всякие ценностные ориентиры. Перед нынешней государственной властью стоит задача системной интеграции молодежи в общество, в правовое и культурное пространство России. Эта задача трудная.

Перед нами еще множество рисков, важнейший из которых – это вопиющее социальное расслоение, приводящее к появлению большого числа маргинальных групп, лишенных жизненных перспектив. Для власти велико искушение попросту отсечь, социально изолировать эти группы. А надо найти механизмы так называемой инклюзии, включения молодежных сообществ в социально приемлемые отношения людей. Это – стратегия. А что касается работы правоохранительных органов, то все упирается в равенство людей перед законом.

– А как быть с законом, если речь идет о 14–15-летних подростках?

– Хочу напомнить об опыте работы с молодежью позднего советского общества. Как многие помнят, в 80-е годы в обществе обострились молодежные проблемы, появились «неформальные» и агрессивные молодежные группировки («любера», «казанские качалки» и др.). Социальные меры, принятые по итогам широкой общественной дискуссии «Легко ли быть молодым?», дали определенный результат. По крайней мере, в моменты острейших общественных кризисов 91-го и 93-го годов молодежь не вышла на улицы, не участвовала в беспорядках и уличных столкновениях.

– Сегодня мы наблюдаем рост социальных конфликтов и в сфере культуры, защиты архитектурного наследия и экологии. Вы лично активно принимаете участие в этих «боях», в частности, отстаивая Храм Воскресения Христова в Кадашах, требуя пересмотра плана реконструкции «Детского мира» и т.д. Как сегодня обстоят дела с защитой архитектурного и исторического наследия?

– Проблема сохранения культурного и исторического наследия – это не сугубо «московская проблема», как можно подумать. Наши исторические города, культурные ценности находятся в условиях жесточайшего прессинга со стороны земельных спекулянтов. Защита памятников повсеместно сопровождается острыми конфликтами. Вместе с тем «бои» в Москве – это свидетельство растущего влияния российского гражданского общества.

Процесс идет крайне сложно. Однако уже сегодня можно сказать о наших победах над коррумпированными чиновниками и строительной мафией. Мы добились, к примеру, того, что новое руководство Москомнаследия поставило вопрос об изменении первоначального проекта реконструкции, предотвратив угрозу варварского разрушения исторических интерьеров «Детского мира». Но острота ситуации с охраной нашего исторического наследия не снижается. В законодательстве о культуре накопились огромные проблемы, и о них во весь голос говорит наша общественность.

– Самым употребляемым словом на официальных телеканалах и в заявлениях членов правительства в минувший год было «Сколково». Раскройте загадку, которая так и не была раскрыта: почему президент зовет со всего мира некие корпорации для работы в этом самом Сколково? А известно ли широкой общественности и президенту, что «Боинг» и «Майкрософт» давно обосновались в России. Построили огромные офисы и КБ. Там работают наши девушки и парни, которых повыгоняли из авиационных и прочих КБ. Их мозги уже лет 15 работают на американцев. Важнейшие узлы новейшего самолета «Боинг-Дримлайнер» сконструированы в Москве. Почему ваша партия не остановит или по крайней мере не обозначит проблему утечки мозгов уже на государственном уровне?

– Уверен, что и президент, и все любознательные граждане нашей страны прекрасно осведомлены о существовании в нашей стране подразделений Boeing и Microsoft. Более того, можно привести множество других успешных примеров деятельности зарубежных концернов в Российской Федерации, в том числе и в области высоких технологий. Здесь и телекоммуникационные компании Cisco Systems, Alcatel, Нuawai, активно работающие с российскими техническими вузами и их выпускниками, и автомобильные концерны Renault, Volkswagen, Toyota, деятельность которых давно уже не сводится к банальной «отверточной сборке».

Что касается информационных технологий, то здесь в наше время и вовсе стираются национальные границы. Самая мощная отрасль программирования в мире была создана в Индии на основе кластеров, получивших название «офшорных IT-центров». Китай абсолютно не стесняется копировать технологии, приходящие на его территорию в качестве «сборочных производств». Если можно сохранить лучшие умы в национальных границах таким способом, почему бы им не воспользоваться?!

Проект «Сколково» призван поднять процесс привлечения высоких технологий в нашу экономику на качественно новый уровень. Не секрет, что и собственные открытия мы используем лишь в минимальной степени в силу крайней затрудненности их коммерциализации и введения «в серию». Найти оптимальный маршрут от изобретателя к производителю и призван инноград.

Что же касается нашей партии, то именно «Справедливая Россия» на протяжении всех последних лет выступает в авангарде борьбы за интересы российских ученых, разработчиков и предприятий реального сектора. Другой вопрос, что другая партия, доминирующая в нашем парламенте, словно по феодальным традициям «права первой ночи» напрочь отказывается голосовать за любые инициативы, исходящие от оппозиции, будь они хоть сто раз выгодными для страны.

Так, прошлой зимой наша фракция в Государственной думе насмерть билась за принятие закона о налоговых преференциях малым инновационным предприятиям. Его реализация позволила бы в короткие сроки привлечь в инновационный сектор тысячи предприятий малого и среднего бизнеса, для которых сегодня внедренческая деятельность является не только «высоко рискованной авантюрой», но и совершенно не обоснована с точки зрения налогообложения.

В качестве аргумента против наших законодательных инициатив выдвигался тезис о «выпадении» части налоговых доходов от тех инновационных производств, которые будут созданы. Но абсурд состоит в том, что без налоговых льгот таких производств не появится вовсе!

– По сути, на сегодня лишь президент страны является выборным лицом. Но представители правящей партии не устают повторять, что прямые выборы в России – это путь прихода во власть криминала. Вот и В. Путин повторил эту установку на прошлой неделе в телеэфире. По логике – и президента тогда надо назначать. Кто мог бы стать таким органом – Дума, Совет Федерации или специально созванное Учредительное собрание из представителей всех сословий населения страны?

– Прямые выборы президента РФ – это важнейшее завоевание российской демократии, основополагающий конституционный принцип. Что касается выборов региональной и местной власти, то надо бороться с криминалом, а не с демократическими институтами. Если устранить выборность мэров, глав муниципальных образований, то мы полностью разрушим отчетность руководителей перед людьми. Демократия должна начинаться снизу. Мое глубокое убеждение как социалиста – именно выборность муниципальной власти, подконтрольность ее населению обеспечивает устойчивость всей политической системы страны, дает возможность развития территорий.

– Что вы относите к важнейшим политическим итогам уходящего 2010 года?

– Год ознаменовался тем, что принят стратегический курс на политическую модернизацию и развитие партийной системы страны. К главным позитивным событиям я бы отнес «поворот к человеку», усиление гуманистических тенденций при обсуждении экономики и политики. Выход на первую роль после мирового кризиса проблем науки и образования.

Нам еще предстоят острые общественные дискуссии, однако многие события уходящего года, пусть трагические, как летние пожары, или внушающие сдержанный оптимизм, как ротация губернаторского корпуса и усиление политической конкуренции, свидетельствуют о росте гражданского самосознания и солидарности.

Вместе с тем декабрьские события показали, как важно социальную активность людей направить на созидание, в нужное русло. Слишком дорого обходится всем нам отсутствие системной национальной и молодежной политики. Государство никогда не должно упускать из внимания то, что называли наши великие классики «проблемой маленького человека». Основу всей жизни каждого человека составляют в общем-то простые вещи: любовь к детям, забота о стариках, личное достоинство, уважение людей. И то, что наш президент об этом так убедительно сказал в своем Послании, вселяет надежду, что следующий год даст уверенность в будущем каждому человеку, а всей стране поможет сделать шаг к социальной справедливости.

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