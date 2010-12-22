Партия власти готовится к новому 15-летию

Во второй декаде декабря в здании центрального аппарата партии «Единая Россия» в Москве состоялось совместное заседание Высшего совета и Генсовета «Единой России». Участвовали руководители ее региональных организаций – секретари и руководители исполкомов. Формально заседание было посвящено Посланию Президента Федеральному Собранию.

Выступлений было много, говорили главным образом «по бумажке». Правда, неожиданно хорошо выступил руководитель исполкома партии А. Воробьев, отчего в зале зашептались, не связано ли это с какими-то изменениями в его позициях? Поскольку уже давно шли слухи, что на своем посту А. Воробьев «доживает последние дни».

Тем не менее участники заседания отметили как очень важную речь Б. Грызлова. Точнее, ту ее часть, которая не была связана с Посланием. Тезисно его речь можно изложить так.

– Партия отбрасывает все условности. «Единая Россия» должна выиграть будущие регионально-муниципальные и федеральные выборы любыми способами. Наступает момент, когда мы должны вспомнить о пословице «Все средства хороши».

– Нельзя тешить себя иллюзиями о каких-то близких к равным возможностям для других партий. Все эти речи, связанные с равными возможностями, – для внешнего употребления. Этот момент в выступлении Б. Грызлова участники заседания-встречи восприняли как выпад в адрес Дм. Медведева.

– Никакие ссылки на законы и мнение избирателей в случае плохого результата региональной организации партии на выборах учитываться не будут. Москва слезам не верит.

– Момент исторический, – либо мы еще как минимум 15 лет будем у власти, либо уйдем с исторической арены. Победа весны 2011 года обеспечит победу декабря 2011 года. А эта победа обеспечит победу нашего кандидата на президентских выборах 2012 года.

Участники заседания встречи поняли этот момент в выступлении Б. Грызлова так. Говоря о кандидате «Единой России» на президентских выборах 2012 года, он имеет в виду совсем не Дм. Медведева.

В кулуарах заседания-встречи высшего совета и генсовета партии обсуждалась ситуация вокруг освободившегося после В. Володина кресла секретаря президиума Генерального совета партии. И, по словам некоторых осведомленных людей, в этой интриге схватились представители разных групп и кланов: и кремлевские, и правительственные, и несколько «питерских» групп.

В числе тех, кто рассматривается как кандидат на пост «генсека»: Ю. Шувалов, которого лоббирует Б. Грызлов, и С. Неверов, которого лоббирует В. Володин. Также есть мнение, что может быть сюрприз в лице В. Суркова, которого могут передвинуть из администрации Президента России на чисто партийную работу. В этой борьбе председатель партии и правительства России В. Путин пока стоит над схваткой: смотрит и думает.