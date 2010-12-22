Медведев присматривается к Матвиенко

В администрации Санкт-Петербурга говорят о росте напряженности между президентом и губернаторшей города на Неве. В частности, В. Матвиенко будто бы совершила очередной поступок, подтверждающий ее непростые отношения с Президентом России Дм. Медведевым.

«Баба Валя», как с любовью называют Валентину Ивановну в городе, направила в администрацию Президента России официальное письмо-ответ на данное ей ранее приватное устное поручение Дм. Медведева. Он попросил ее помочь финансово и со зданиями гребному клубу Санкт-Петербурга. Заметим, в свое время в нем занимались гребным спортом сам Дм. Медведев, а также нынешний министр юстиции А. Коновалов.

Так вот, в том ответе было якобы сказано, что администрация Санкт-Петербурга поможет гребному клубу, если на это будут выделены деньги из Президентского фонда или из каких-нибудь других «источников» по усмотрению Президента России. То есть главе государства было сказано – денег нет!

Говорят, устные поручения и просьбы Дм. Медведева игнорируются уже не впервые. Один из таких случаев привел к неприятному для «Бабы Вали» инциденту еще в ноябре, при освящении Морского собора. В. Матвиенко опоздала на это мероприятие, и то к ее приезду уже началось. Расстановка участников церемонии и публики выглядела так. Перед собором стояла толпа из питерской элиты. По ее «фронту», обращенному к собору, в первых рядах находились сотрудники ФСО России, обеспечивающие охрану супруги Президента. Перед толпой, ближе к собору, стояли Св. Медведева, Патриарх РПЦ Кирилл и замруководителя президентской администрации А. Беглов. Последний является замом Св. Медведевой в попечительском совете по восстановлению и реставрации Морского собора.

Опоздавшая В. Ма­твиенко сначала встала в первом ряду толпы, а потом направилась к указанной группе главных лиц церемонии. Однако охранники Св. Медведевой ее остановили.

Вот «в Смольном» и возобновились разговоры о том, что после наступления Нового года президент сделает «Бабе Вале» кадровое предложение, от которого она не сможет отказаться, и уберет ее с Питера. Впрочем, в Смольном говорят и другое. Мол, Валентина Ивановна сознательно так ведет себя с Дм. Медведевым, поскольку знает, что он ей ничего сделать не может. А В. Путину такая ее фронда по отношению к одному из дуумвиров даже нравится.