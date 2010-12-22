По кому плачет ректальный датчик

Была, помнится, в детстве такая невеселая присказка – не понос, так золотуха. Ее суть в том, что как бы все ни шло хорошо, но гадостей все больше и больше.

Дмитрий Медведев пару месяцев назад попрощался через Интернет с Батькой Лукашенко. Даже «утечку» допустил, что Кремль не признает результаты выборов в Белоруссии. Местные оппозиционеры ему поверили и пришли ночью протестовать. За что и получили по башке, а Кремль заявил, что все происходящее является внутренним делом этой страны.

Накануне белорусских выборов в Кемеровской области получили обморожение и попали в госпиталь с воспалением легких почти 200 солдат-призывников. От сибирских холодов их не согрела форма «от Юдашкина». Солдатики стали жертвами прошедшего несколько лет назад застолья, когда большие люди скрепили крепким мужским поцелуем забавную идею.

Мастер, понятное дело, модных фуфаек нашил. Правда, все молнии в этой форме, так же как и шнурки, клипсы, крючки, – итальянские. Не правда ли, круто?

Это вам не советское шинельное сукно, которое было сплошь из всего доморощенного, вот только грело в зиму. А юдашкинские изобретения, похоже, даже климатических испытаний не проходили.

Для тех, кто не понимает, – поясним. При армейской приемке любое изделие для солдата, летчика, танкиста и т.д. проходит испытания. Для защиты от холода на аэрокосмическом предприятии «Звезда», к примеру, испытатели-добровольцы лезли в термобарокамеру. В ней и находились от 2 до 24 часов при температуре до ‑50 градусов да под вентилятором. Испытывали все: носки, ботинки, нижнее белье, куртки, комбинезоны, космические скафандры.

За всем наблюдали врачи. Испытатели были обвешаны датчиками температуры. Был в их числе и ректальный – он лучше всего показывает истинную температуру тела. В результате войска получали вполне боеспособную форму, а солдатики шли в наряды спокойно.

К тому же в Сибири даже в голову никому не могло прийти отправить новобранца в караул зимой без тулупа и валенок. Но времена изменились.

Нынешние командиры думают все больше о себе. И о том, как будут выглядеть по телевизору главнокомандующий и министр обороны. Для них и ряда генералов шьют специальные кожаные куртки по цене, как говорят, не менее 20 тыс. долларов. При этом новые летные костюмы шьются «по блату» так, что не выдерживают потока воздуха и при катапультировании летчика рвутся. А должны выдерживать сверхзвуковые скорости. Но у тех, кто это умел и умеет делать – МПШО «Вымпел» и ­ЦНИИШП, – заказы отобрали для своих.

Впрочем, эти проблемы волнуют только самих солдат и их матерей. У власти – свои проблемы растут как снежный ком: на носу выборы, и все «команды» хотят видеть своего суверена в Кремле. Порой даже шутят друг с дружкой. Одна шутка запомнилась особо. Во время последнего разговора В. Путина со страной жительница Иркутска Наталия Тимакова спросила его о судьбе Ходорковского. Для Путина это больной вопрос. К тому же иркутская Тимакова – полная тезка пресс-секретаря Медведева. Она тоже Наталия Тимакова. При этом известно, что в Кремле все хотят выглядеть перед Западом либералами и на самом деле освободить Ходорковского. Хотя бы помиловать. Но боятся публично проявлять инициативу, и на поверхность всплывают лишь невинные шутки. За них не сделают больно ни продажным чиновникам, ни Юдашкину, ни ходатаям Ходорковского. Даже вполне невинным ректальным датчиком.