По кому ударит «Питерская инициатива»

В политических кругах Санкт-Петербурга началась подготовка к выборам в ЗакС Санкт-Петербурга. Они должны пройти весной 2012 г., но могут быть перенесены и на декабрь 2011 года. В это время пройдут федеральные выборы в Государственную думу. Правда, для такого переноса Федеральным Собранием должен быть принят соответствующий законопроект, уже внесенный питерским ЗакСом в Госдуму. Это так называемая «питерская инициатива».

Вообще говоря, подоплека переноса региональных выборов довольно прозрачна. «Единая Россия», доминирующая практически во всех региональных заксобраниях, хотела бы проверить таким образом популярность своих кандидатов на президентских выборах весны 2012 года. Истинный результат выборов в заксобрания регионов, которые пройдут в декабре 2011-го, даст возможность в последний раз перед выборами президентскими оценить рейтинг того же В. Путина.

Кстати, этого хотели бы и другие партии. Вот только их лидеры как всегда уверены, что подсчет голосов в декабре 2011 г. не будет честным. Разумеется, в ряду региональных выборов Питер стоит особняком. И вот там-то у единороссов и замаячили вдруг проблемы.

Некоторые социологические опросы населения города показывают, что пока у «Единой России» не самые блестящие показатели. По данным этих же опросов, вверх идет «Справедливая Россия». По экспертным оценкам, на выборах может случиться и такое – единороссы уступят первое место эсэрам.

Одна из причин – руководителем санкт-петербургской организации «Справедливой России» назначена депутат Государственной думы Оксана Дмитриева. Она чрезвычайно популярна в городе и пользуется полной поддержкой лидера партии – председателя Совета Федерации Сергея Миронова. Такая ситуация вполне вписывается и в стратегию самого г-на Миронова. Он должен сохранить за собой место члена Совета Федерации от ЗакСа Санкт-Петербурга. Для этого его партия должна получить на выборах в Питере отличный результат. И это станет залогом того, что он останется спикером Совета Федерации.

Говорят, что у единороссов в Питере есть и другие проблемы. Питерский бизнес будто бы не спешит пока спонсировать «Единую Россию» и ее кампанию по выборам в ЗакС. Возможно, выжидает, что будет с «Питерской инициативой» и какой будет дата выборов. А если более правдоподобно, то смотрит на расклад сил «в самых верхах» и ждет прояснения отношения В. Путина и Дм. Медведева к «Единой России» и к «Справедливой России».

Между тем процесс все же идет, хотя и довольно вяло. Говорят, что места в проходной части списка «Единой России» уже начали резервировать для себя и своих детей некоторые влиятельные и известные питерцы. Из разговоров с партийными функционерами федерального уровня стало известно, что одно из мест в первой тройке хочет занять член Совета Федерации от администрации Санкт-Петербурга В. Евтухов. Он якобы находится в приятельских отношениях с Дм. Медведевым и министром юстиции А. Коноваловым.

На места в проходной части списка по протекции своих родителей будто бы претендуют и сыновья председателя Государственной думы и высшего совета партии «Единая Россия» Б. Грызлова и питерского артиста М. Боярского. Проблема заключается в том, что все указанные господа будто бы не торопятся вносить деньги в избирательный фонд партии. Это расходится с обычной практикой проведения избирательных кампаний в Питере. Как правило, член проходной части списка закреплялся за тем или иным городским избирательным округом. Он брал на себя и своих спонсоров расходы по ведению избирательной кампании на территории этого округа. Понятно, что эта проблема еще больше бьет по избирательной кампании единороссов.