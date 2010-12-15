Послание с нагрузкой

Говорят, что сразу после оглашения Послания Президента России Федеральному Собранию Дм. Медведев поручил А. Дворковичу оперативно подготовить план выполнения Послания.

В тот же день г-н Дворкович собрал руководство Экспертного управления президентской администрации и поставил задачу – выполнить указанное поручение за два дня. Такая спешка была связана с тем, что после предыдущих Посланий правительство готовило план его выполнения раньше президентской администрации. При этом часто выхолащивались те вещи, которые Медведев объявлял значимыми. Мало того, правительственный план расписывался по министерствам лично В. Путиным. Этим он демонстрировал Дм. Медведеву, что правительство подчиняется прежде всего ему. А г-н Дворкович получал в этих случаях от начальника замечания.

На этот раз перечень поручений по реализации Послания утвержден лично Медведевым 7 декабря. Из 28 этих поручений 16 расписаны Дм. Медведевым лично на В. Путина. Еще два – на В. Путина и глав регионов страны, и еще одно – на В. Путина и А. Сердюкова.

То есть всего на В. Путина Дм. Медведевым «расписано» 19 поручений.