«Справедливая Россия» обвиняет Якеменко

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Николай Левичев достаточно быстро сделал выводы после московских, питерских и ростовских беспорядков на минувшей неделе.

- Мне кажется, что непосредственным провокативным поводом для беспорядков стали действия сотрудников органов внутренних дел, которые имели неосторожность после первой драки отпустить ее участников.

Кроме того, г-н Левичев назвал и один из системообразующих факторов проблемы.

– Молодежная политика в стране не должна сводиться к выделению бюджетных средств на пиар-акции отдельных одиозных молодежных движений. Я считаю, что последние эпизоды, получившие резонансное обсуждение в Интернете, говорят о том, что дурная репутация главы Росмолодежи В. Якеменко, его низкий профессиональный уровень привели к полной профанации государственной молодежной политики. Происходящие сегодня события наглядно демонстрируют, что Якеменко давно пора отправить в отставку, пока не поздно.

Любому здравомыслящему человеку трудно не согласиться с этим. Николай Левичев еще мягко и дипломатично охарактеризовал этого господина. Если у кого-то до последнего времени оставались сомнения в государственном уме главы Росмолодежи, то их развеяла его последняя встреча с председателем правительства Российской Федерации. Он озвучил свою последнюю инициативу об отмене уроков физкультуры в школах и заменой их теоретическими. Комментарии излишни. А незадолго до этого стало известно о том, что в начале 90-х Якеменко был соучредителем фирмы «Акбарс», основанной осужденными впоследствии за многочисленные преступления бандитами из Татарстана. Но и это не смутило его руководителей. Якеменко с гордостью выступал на собрании «Единой России», и его речь показали по государственному телевидению.

Понятно, что Якеменко – не главное звено в цепи трагических событий. Однако и не самое последнее по ранжиру. Молодежная политика – дело крайне серьезное и тонкое. И того, кто компрометирует столь важную государственную отрасль, причем с особым цинизмом, нельзя подпускать к ней на пушечный выстрел.