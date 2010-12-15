Управляемый хаос местного разлива

Такой тактики придерживаются США вот уже 20 лет. В важнейших для Вашингтона регионах планеты создаются так называемые зоны нестабильности, где стравливаются местные элиты, а США выступают в качестве посредников и миротворцев. Самый близкий пример для нас – территория СНГ со всеми ее «цветными» революциями. Под их грохот и кровь всегда достигались вполне определенные цели – нужно только много говорить о демократии и требовать наказать виновных.

Сейчас посмотрим, что происходит в последнее время в нашей стране. Новая политическая элита, пришедшая из прекрасного и загадочного Санкт-Петербурга на смену «ельцинской семье», срочно занялась переделом собственности. Естественно – в свою пользу. В какой-то момент это стало выглядеть совсем неприлично. Под разговоры о необходимости избавиться от непрофильных активов «раздербанили» «Газпром». Лучшие предприятия ВПК сбили в кучи госкорпорации и правят ими фактически без контроля. Крупнейшим выменем для дойки госбюджета стал оборонный заказ. По последнему докладу Счетной палаты РФ, из полутора триллионов рублей, потраченных с нарушениями, более 1 триллиона приходится на Минобороны.

Разумеется – не все проходит тихо. Генпрокуратура только что возбудила уголовное дело против Минздравсоцразвития по загадочным закупкам «по сговору» лекарств у шести компаний на 61 млрд. руб. в 2008–2009 годах. Министр Голикова уже высказала по этому поводу свое удивление. Даже демонстративно побывала на приеме у президента.

Примеров таких много, и становится очевидным, что в обществе созрела некая критическая масса неприятия беззастенчиво-разбойничьего воровства. И никакие заклинания президента о том, что всех жуликов найдут и накажут, – в заблуждение ввести не могут. При том, что их имена всем известны.

А дел у правящей «элиты» невпроворот. Как мы уже писали, на очереди вторая гигантская волна приватизации. Вот тут, похоже, и вспомнили о теории управляемого хаоса. В общество вбрасываются проблемы, решить которые можно довольно быстро. Но это, видимо, не делается сознательно. Только глупец может не заметить явно искусственное нагнетание межнациональных проблем. В результате мы не говорим о жуликах во власти, а обсуждаем во всех информационных источниках якобы нерешаемые проблемы толерантности между российскими нациями и народами. Хотя проблема эта давно решена во всех многонациональных обществах – надо жестко наказывать виновных любой национальной принадлежности. В том числе их родственников, кто заступается за преступников и оказывает давление на милицию. А в ней, надо заметить, работают совсем не трусливые парни – бьются насмерть с бандитами на том же Кавказе. Был бы приказ сверху, а мордой в снег могут приложить любого – самого «распальцованного». Но приказа нет.

На минувшей неделе страна содрогнулась от беспорядков в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове. До этого в Москве и Ростове были убиты футбольный болельщик и студент, который отказался писать контрольные студенту из Ингушетии. В Москве родственники вызволили из милиции четырех из пяти подозреваемых, в Ростове подозреваемый сбежал. Но, если бы милиционеры выполнили то, что должны сделать по закону, следователи провели дознание, а судьи вынесли очевидный, а не купленный приговор, никаких беспорядков и быть не могло. Это очевидно, но ничего не делается. Наоборот, по теории управляемого хаоса, в общество запускаются слухи о мести кавказцев.

Что делает в это время «дуумвират»? В. Путин, как и мэр Москвы Собянин, молчит. Г-н Медведев, любитель студенческого ТВИТТЕРа, только на второй день делает в нем запись: «Был на концерте Элтона Джона. Очень серьезная, качественная работа – почти три часа живой музыки. И последнее – на сегодня. По Манежной. В стране и в Москве – все под контролем. Со всеми, кто гадил, разберемся. Со всеми. Не сомневайтесь». Кого он имеет в виду – «кто гадил»? Кавказцев или русских – понять невозможно. Но запоздалая реакция говорит о том, что раздуваемой проблеме либо не придают значения, либо уже потеряли над ней контроль. Во всяком случае, даже известное порождение властей – «НАШИ» срочно попрятались по щелям.

В российской истории уже был персонаж, который тоже любил делать короткие записи в дневнике: «25 мая. Вторник. Дорогой моей Аликс сегодня минуло 32 года! Мама приехала из Гатчины к обедне, кот. была отслужена в красной угловой гостиной. Завтракали семейно. День стоял холодный, серый, только к 5 час. прояснилось. Гулял долго и убил 2 ворон».

Это написал последний русский царь Николай Второй в 1904 г. накануне революции 1905 года. Как известно, его беспечность обернулась сначала Кровавым воскресеньем, а потом и вовсе Гражданской войной. При этом госбюджет пилили так же нещадно, как и сейчас.

Это было всего 100 лет назад. Еще рано забывать.