Баку и Москва обменяются смотрящими

Говорят, что между российским руководством и президентом Азербайджана И. Алиевым заключено негласное соглашение. Его смысл состоит в том, что в Государственную думу России и в меджлис Азербайджана, соответственно, должны быть избраны по два представителя азербайджанской диаспоры в России и российской диаспоры в Азербайджане. Эти представители будут являться наблюдателями за взаимными интересами властных кланов обоих государств. Недавно в Азербайджане состоялись выборы в меджлис, и И. Алиев свою часть договоренностей выполнил. Очередь за Кремлем. Он сможет сделать это на выборах в Госдуму в декабре 2011 года.