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Баку и Москва обменяются смотрящими

№ 48(238) от 09.12.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Баку и Москва обменяются смотрящими

Говорят, что между российским руководством и президентом Азербайджана И. Алиевым заключено негласное соглашение. Его смысл состоит в том, что в Государственную думу России и в меджлис Азербайджана, соответственно, должны быть избраны по два представителя азербайджанской диаспоры в России и российской диаспоры в Азербайджане. Эти представители будут являться наблюдателями за взаимными интересами властных кланов обоих государств. Недавно в Азербайджане состоялись выборы в меджлис, и И. Алиев свою часть договоренностей выполнил. Очередь за Кремлем. Он сможет сделать это на выборах в Госдуму в декабре 2011 года.

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Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

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Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

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Друг Джигарханяна объяснил причину госпитализации

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Ольга Бузова объяснила суть шутки про "блокадницу"

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, в котором назвала себя "блокадницей". По словам знаменитости, за 15 лет обсуждений она привыкла не обращать внимание на гневные комментарии.

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Эксперт назвал оптимальные локации для американских ракет

Эксперт назвал оптимальные локации для американских ракет

Военный эксперт Константин Сивков считает, что американские ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены договором о РСМД будут размещены в Японии или Южной Кореи.

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Более 70 военных Азербайджана начнут обучение в военных вузах РФ в этом году

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