Под кого заложена абхазо-осетинская бомба?

Недавно в Брюсселе под эгидой Евросоюза прошла встреча экспертов по проблеме урегулирования ситуации между Грузией, Россией, Абхазией и Южной Осетией. В кулуарных беседах высказывались самые разные идеи.

К примеру, в ЕС рассматривают вариант размена Абхазии на Южную Осетию. При этом ЕС признает независимость Абхазии, но Южная Осетия должна будет вернуться в состав Грузии. По мнению экспертов, район Цхинвала представляет для целостности Грузии и безопасности нефтепровода Баку – Джейхан большую опасность, чем Сухуми.

Тем временем в самой Абхазии очень недовольны позицией России в отношении очередного Черкесского конгресса, прошедшего недавно в Тбилиси. В абхазском руководстве уверены, что Россия должна занимать более гибкую позицию в этом вопросе. Москва не должна отрицать проблемные страницы в совместной истории черкесов и русских, которые сейчас стараются использовать в своих целях руководство Грузии. Абхазы призывают Кремль действовать более гибко, признать «перегибы». Но одновременно пропагандировать плюсы от вхождения черкесов в состав России.

Крайне запутанной остается ситуация и в Южной Осетии. Ее коренные жители стремятся переселиться в Северную Осетию и даже в Грузию. Отмечается и такой факт. В Южной Осетии стали селиться дагестанцы и чеченцы, которые приезжают туда как строители. Очень скоро можно ожидать формирования на территории Южной Осетии чисто мусульманских сел-общин, которых там не было со времен Давида Строителя. Уже есть запрос к руководству Южной Осетии на строительство в Цхинвале первой мечети. Уже через два-три года при сохранении нынешних темпов выезда осетин Южная Осетия может стать мусульманским анклавом, связанным с Чечней и Дагестаном.