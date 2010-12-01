Дьявол кроется в деталях

Во вторник президент огласил ежегодное Послание Федеральному Собранию. Говорят, что при его написании спичрайтеры, готовящие текст, составляли его таким образом, чтобы «между строк» читалось то, что г-н Медведев собирается остаться президентом и после марта–мая 2012 года.

Для этого в тексте Послания должны были присутствовать фразы типа «через три-четыре года мы должны получить такой-то результат», «мы должны добиться этого к такому-то году (выходящему за рамки нынешнего президентского срока Дм. Медведева)» и т.д. Сами спичрайтеры полагали, что такие фразы в тексте Послания сохранят интригу по этому вопросу.

Но эти фразы в большинстве своем не дожили до окончательного текста. Говорят, он стал известен В. Путину, что вызвало у него недовольство. И он выразил его Дм. Медведеву. Как говорят журналисты, приближенные к обоим дуумвирам, между ними все же произошел джентльменский обмен.

Дмитрий Анатольевич снял из текста Послания все намеки на то, что собирается остаться Президентом России на второй срок. А Владимир Владимирович обещал сделать накануне оглашения Послания публичное заявление. Суть его в том, что вопрос, кто пойдет на президентские выборы в 2012 году, они будут решать вместе. Что Путин и сделал на пресс-конференции в Германии за сутки до Послания.