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Триумфальное возвращение Хлестакова

№ 47(237) от 02.12.2010 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Триумфальное возвращение Хлестакова

Минувшей субботой в московском театре на Малой Бронной давали премьерную постановку гоголевского «Ревизора». Городничего замечательно сыграл Леонид Каневский, Хлестакова – не менее замечательно – Даниил Страхов. А уже через два дня, в понедельник, эта пьеса была разыграна в мировом масштабе, на страницах ведущих американских и европейских газет. А также на ставшем знаменитым сайте Wikileaks.

Сайт специализируется на разо­блачениях властей США и поместил на этот раз секретные донесения послов и дипломатов в Госдеп США. Они во многом напоминали продолжение «Ревизора». Посудите сами. Пьеса Гоголя, как известно, кончается тем, что почтмейстер Иван Кузьмич Шпекин перехватил письмо Хлестакова в Петербург другу Тряпичкину. В письме тот дает убойные характеристики своим благодетелям. К примеру: «Городничий – глуп, как сивый мерин…» – пишет гоголевский Хлестаков.

Современный американский Хлестаков пишет в Вашингтон: «Хамид Карзай (президент Афганистана) – параноик в окружении коррупционеров, сводный брат которого руководит наркотрафиком».

Наш Хлестаков: «Почтмейстер точь-в-точь департаментский сторож Михеев; должно быть, так же, подлец, пьет горькую». Американский: «К восьми вечера в комплекс вторглись десятки вооруженных до зубов моджахедов, предваряя появление чеченского лидера Рамзана Кадырова, одетого в джинсы и футболку. Он выглядел ниже ростом и менее мускулистым, чем на фотографиях… Рамзан танцевал неуклюже – мешал торчащий из заднего кармана джинсов позолоченный пистолет».

Наш: «Надзиратель за богоугодными заведениями Земляника – совершенная свинья в ермолке». Американский: «Саркози – голый король. Во время переговоров хватал Лаврова (глава МИДа) за грудки и обзывал лжецом».

Есть в перехваченных американских письмах еще много чего. Например, о том, что шведское правительство является главной марионеткой США в Европе. О том, что грузины развязали войну в Южной Осетии с ведома США, и об этом знали все. И еще о том, что Хиллари Клинтон – госсекретарь США – поручила проверить личные инвестиции В. Путина и итальянского премьера С. Берлускони, которого в Вашингтоне называют любителем шлюх.

Самое главное откровение для нас – это оценка властями США президента Дм. Медведева. Официально Вашингтон называет его руководителем новой эпохи, пытающимся вместе с Б. Обамой изменить мир к лучшему. А за спиной – «бледным и нерешительным». При этом подвергаемого анафеме Путина явно боятся и уважают, называя alpha dog, – или вожак стаи.

Обидно, конечно, за нашего президента. Он-то США, как видно, любил. Но в его нерешительности они явно ошибаются. Ответом на госдеповский дипломатический мусор стало ежегодное Послание Федеральному Собранию. Дмитрий Медведев был решителен, жесток и уверен в себе как в мировом лидере. Отрадно, что он наконец-то услышал детские стоны, которые раздаются отовсюду, в том числе и со страниц «АН». Медведев обещал положить конец детской проституции, отвадить педофилов от школ и детских домов, найти родителей брошенным детям, давать семьям землю за третьего ребенка. Но главное – начать программу строительства детских садов и возвращения зданий, бывших когда-то детсадами.

Если он сделает только это, то уже войдет в историю. Но литературные герои и здесь, как с Wikileaks’ом, не дают нам покоя. Еще один персонаж, правда, уже советского прошлого тоже ратовал за детей. Кто не помнит – был такой Остап Бендер из «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова. Чтобы срубить денег с нэпманов, он пошел с шапкой по кругу: «Граждане, – сказал Остап, открывая заседание, – отовсюду мы слышим стоны. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие едят бутерброды с икрой. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без призора. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь».

Так что проблема, как видно, старая. И жульничали с ней, особенно последние 20 лет, изрядно. Так что пожелаем президенту справиться с тысячами Бендеров во всех городах и весях. Пусть именно это станет началом славных дел в его последний год пребывания в должности. Возможно, «детская тема», а вовсе не модернизация и окажется тем коньком, на котором он въедет в Кремль во второй раз.

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