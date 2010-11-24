Пора продавать Южные Курилы
№ 46(236) от 25.11.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Понятно, что не все чиновники допущены в закрома родины. Но многие из них видят, как распоряжаются закромами их старшие братья. Во всяком случае, в Минфине говорят такое.
Мол, надо затягивать пояса. Ситуация в финансах очень плохая. Как говорит «Дядя Леша» (министр финансов А. Кудрин), незачем руководству на Курилы летать. Возможно, скоро их продавать придется. Денег в закромах Родины нет.
При этом главной причиной нехватки денег сотрудники Минфина называют коррупционные аппетиты высшего чиновничества и топ-менеджмента госкорпораций. Они «с прибором положили» на призывы В. Путина делать продукцию и госзаказы дешевле. Но как они могут это делать дешевле, если в цену заложены интересы этого высшего чиновничества и топ-менеджмента. А они не только не уменьшаются, а все больше и больше растут.
Второй «дыркой в ведре» называют финансовые вливания в республики Северного Кавказа. Сотрудники Минфина говорят, что реальные денежные потоки в эти республики скрываются. Но даже по открытым бюджетным статьям на одного жителя Северного Кавказа приходится раз в десять больше бюджетных денег, чем на жителя Центральной России. При этом даже президент признает, что уровень воровства бюджетных средств в этих регионах не поддается никакому логическому объяснению. Гигантские деньги уходят в «черную дыру».
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