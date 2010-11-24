Новая инициатива Сергея Миронова

Председатель Совета Федерации С. Миронов предлагает выдвигать кандидата на пост главы региона не партией, имеющей большинство в региональном заксобрании, а коалицией партий, представленных в этом органе власти.

О своем намерении внести такой законопроект г-н Миронов сообщил во время своего отчета перед ЗакСом Санкт-Петербурга, который он представляет в Совете Федерации. Говорят, что эта инициатива спикера не вызвала отторжения в администрации президента. Поскольку законопроект отражает мнение большой аппаратной коалиции «в верхах» российской власти. А она, как оказалось, желает расширить партийную опору власти в Государственной думе.

Дело в том, что в Кремле и Доме правительства не исключают потери «Единой Россией» конституционного большинства в Государственной думе на парламентских выборах 2011 года. Там даже заинтересованы в том, чтобы в Госдуме была сформирована провластная партийная коалиция с участием других партий. Политтехнологи исходят из того, что с 2011 г. Дума будет избираться на пять лет, а Президент России – на шесть. А за такой длинный срок в стране многое может случиться. Так что лучше подстраховаться и расширить опору власти как в Думе, так и в целом в стране.

То, что «дуумвиры» действительно решили ЕдРо поприжать, озвучил г-н Медведев. Он заявил, что эта партия «бронзовеет» и деградирует. Путин на это промолчал – значит, это их общее мнение.