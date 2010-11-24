Кремль поставил на Буте крест

На прошлой неделе россиянин Виктор Бут буквально в кандалах (наручники на руках и ногах, соединенные особо прочной металлической цепью) был доставлен из Таиланда в США. Американские власти обвиняют гражданина нашей страны в нелегальной торговле оружием.

Как только В. Бут коснулся американской земли, все громкие слова чиновников о том, что суд над ним должен проходить на территории России, пошли прахом. Помощник Президента России С. Приходько заявил, что В. Бут должен ответить на все вопросы американского следствия – в Москве его не считают априори невиновным.

Далее г-н Приходько продолжил: «Мы заинтересованы, чтобы следствие над этим товарищем было доведено до конца, и он должен ответить на те вопросы, которые имеются у американской Фемиды». Назвав г-на Бута «товарищем», помощник президента, скорее всего, иронизировал. Точно так же арестованные в 30-е годы прошлого века «товарищи» моментально становились «гражданами».

Некоторые эксперты обратили внимание, что слова г-на Приходько идут вразрез с заявлением российского МИДа. Ранее дипломатическое ведомство обвинило власти Таиланда в том, что они «поддались на беспрецедентное политическое давление американцев и осуществили противоправную экстрадицию. Этому не может быть рационального объяснения и оправдания». Такая разница в риторике Кремля и МИДа лишний раз подтверждает имеющиеся слухи о разногласиях президента Дм. Медведева и министра иностранных дел С. Лаврова при решении некоторых международных проблем.

Теперь же, похоже, бороться за свободу В. Бута (по старой российской традиции) намерена только его жена Алла. Впрочем, генконсул нашей страны в Нью-Йорке пообещал «позаботиться, чтобы россиянину в одиночной камере были предоставлены теплые вещи».

По последним сведениям, В. Бут отказался добровольно идти на сотрудничество с американским правосудием.