Как колдуют над Посланием

Процесс подготовки Послания президента России Федеральному Собранию России происходил, как и всегда, довольно драматично.

Первый вариант экономической части текста Послания готовили специалисты из Минэкономразвития России под руководством замминистра С. Вознесенского. Но результат их труда не понравился премьер-министру. Хотя группа работала в подмосковной резиденции Волынское довольно долго. Причем, как утверждают «злые языки», прогуляла там почти весь бюджет, выделенный на подготовку Послания.

Поэтому текст экономической части пришлось править специалистам администрации президента из Экспертного управления. В помощь им по просьбе главы Минэкономразвития России Э. Набиуллиной были добавлены несколько человек из Высшей школы экономики. Руководил ими муж Э. Набиуллиной Я. Кузьминов. И к 21 ноября текст наконец поступил для завершающей подготовки кремлевским «спичрайтерам» в Управление референтуры.

Основная тема экономической части Послания – cоциальная защита стариков, детей и инвалидов. Хотя в целом по тексту будут и другие темы. По плану президентских пиарщиков, до оглашения послания президент должен был поговорить с народом в режиме видеоконференции. И только посоветовавшись с ним, внести коррективы и огласить Послание. Как известно, разговор с народом состоялся 22 ноября. Неделя уйдет на корректировку.