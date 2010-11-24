Где узнать о непредсказуемом прошлом?

Сегодня, 25 ноября, в Москве пройдет Международная конференция «История современной России (1985–1999 гг.)». Федеральная власть придает ей огромное значение. Участникам предоставили исторический «Президент-отель». В его темных коридорах в 1996 году Березовский, Гусинский и Чубайс распределяли «коробки из-под ксерокса» для второго пришествия на престол больного Б. Ельцина.

Что самое любопытное в познании новейшей истории? Конечно – ее тайны. И здесь работы историкам – непочатый край. Начнем с перестройки и распада СССР. До сих пор ряд историков уверены, что вместо М. Горбачева генсеком КПСС должен был стать первый секретарь Ленинградского обкома Г. Романов. Он был отличным организатором промышленности, активно поддерживал процесс ее модернизации. В том числе – в оборонке. Но якобы благодаря козням Ю. Андропова был ошельмован и задвинут. Почему тов. Андропов поступил именно так и с чьей подачи? Почему горбачевская перестройка была похожа на заранее спланированную сдачу позиций во внутренней и внешней политике? Почему он молча и холодно смотрел, как СССР погружается в межнациональные конфликты и подписывал с США договоры об уничтожении сверхсовременного советского оружия? Почему не потребовал у ФРГ денег за объединение Германии, когда Бонн заготовил на эти цели, как говорят, до 25 млрд. дойчемарок?

Не правда ли, ответы на эти вопросы нас волнуют до сих пор. Дело – за историками. Все наше внимание обращено к ним. Особенно в грядущем, 2011, году. Он станет годом – парадом юбилеев. 20 лет со дня выборов первого президента России, августовского путча в Москве, референдума о независимости Украины, подписания с США Договора СНВ-1 и подписания Беловежского соглашения, похоронившего 20 лет назад СССР.

Идем дальше. Страницы архивных папок все белее, а «дела» все темнее. Особая папка – бандитская приватизация. Сверхсекретная папка – бесследно исчезнувшие из страны 800 тонн золотых слитков, алмазов… Помните историю с неким А. Козленком? А помните молодого начальника Госкомимущества А. Чубайса, у которого работали 42 американца? Они были допущены везде, даже в святая святых – сверхсекретные оборонные заводы. Быть может, об их роли в истории России расскажет участник конференции профессор Гарвардского университета М. Кремер.

Особое место занимает Чечня. Пора уже ответить на вопрос, кто из ельцинского окружения дал команду повыкидывать из окон депутатов Чечено-Ингушской АССР и привести в Грозный советского генерала Дудаева? Кто реально давил на Ельцина начать первую чеченскую войну, а потом остановить войска, когда последнюю горстку бандитов зажали в горах?

Чрезвычайно интересен исторический эпизод с дефолтом 1998 года. Наши карманы, как вы помните, опустели в пять раз, или на 400%. Авторы той аферы века даже не прячутся и смогли бы рассказать историкам много интересного. Это в первую очередь экс-премьер Кириенко, глава президентской администрации Юмашев и председатель ЦБ Дубинин. Речь-то не об уголовном деле, значит, им уже нечего стесняться.

Тайн за эти 25 лет и правда не счесть. Например, о чем говорили в секретной, обшитой свинцовым листом, комнате российского посольства в Пекине премьер Черномырдин и новый «Распутин» – Березовский в 1997 году? Что стало бы с «Газпромом», если бы его возглавил этот ныне беглый олигарх? Он так этого хотел, но досталось почему-то питерским…

Представляете, какое поле деятельности для будущих Дюма, Акуниных и Пикулей? Они ознакомятся с материалами не только этой конференции. Но и следующих, на которых будут изучать период 2000–2012 годов. Не сомневайтесь, тайн здесь еще больше. Но и прятать их будут намного надежнее, чем тайны 1985–1999 годов.