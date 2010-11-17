Следственному комитету дают индульгенцию на все

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о едином следственном комитете (СК). Накануне его рассмотрения депутаты из всех думских фракций выразили недовольство нынешней редакцией документа. Они предостерегли: если проект не будет переработан, то из него получится «удобный механизм для репрессий».

Автор этого определения, зампред думского комитета по безопасности Г. Гудков («Справедливая Россия») вместе со своими коллегами А. Хинштейном, А. Гуровым, А. Назаровым (ЕР), А. Куликовым (КПРФ) и А. Луговым (ЛДПР) приняли неофициальное решение о создании межфракционной рабочей группы по доработке проекта.

– Мы будем настаивать на парламентских слушаниях, проведении круглых столов и конференций, обсуждении этих законов в предпринимательских союзах, общественных организациях, – заявил г-н Гудков

При этом и Гудков, и его протестующие коллеги подчеркивают, что саму концепцию закона, предложенного Дм. Медведевым, все они безоговорочно поддерживают.

– Мы все сознаем, что в нынешних условиях единое следствие – безальтернативный вариант, – говорит депутат Хинштейн. – Но мы убеждены, что единое следствие возможно только при наличии сильного самостоятельного надзора.

По мнению Гудкова, если законопроект будет принят в таком виде, он даст возможность серьезных репрессий и в адрес оппозиции, и адрес лидеров гражданского общества.