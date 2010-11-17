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Борьба за власть вступила в новую фазу

№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Борьба за власть вступила в новую фазу

Политическая жизнь в стране все больше напоминает муравейник, куда загадочный «некто» сунул суковатую палку и принялся ворошить содержимое. Результатом стала длинная цепь событий.

Условно-начальное звено – скандал с избиением большой группы журналистов, кого «отоварили» в начале ноября дубинами по голове. Наибольшие увечья получил блогер О. Кашин, корреспондент одной из ведущих российских газет. Возможно, это лишь совпадение, но владельцем газеты является крупный бизнесмен, который дружит семьями с президентской четой Медведевых. А сам О. Кашин известен тем, что писал в Интернете что угодно: о жене В. Путина, которая якобы ушла в монастырь, о педофилии молодежного министра… Одним словом – человек очень смелый, за что и пострадал.

Через несколько дней после того ужасного покушения тот же источник рассказал всему миру о высокопоставленном предателе в Службе внешней разведки (СВР). И хотя у нас не принято называть главных виновников больших провалов в экономике, внешней политике и многом другом, но мысли стали закрадываться разные. Например – как путинский назначенец директор СВР М. Фрадков прошляпил такого «крота»? У него даже дочь жила в США, и на детекторе лжи он проверяться не захотел. Значит, г-н Фрадков как минимум – дилетант.

Эти залпы напоминают информационную войну. Ее цель, похоже, одна: не допустить возвращения в Кремль В. Путина. При этом вызывает сомнение, что главным «движком» начала этой кампании может быть некий центр влияния внутри России, к примеру – доморощенная финансово-промышленная группа. Против Путина, как говорится, кишка тонка.

Тем временем сам В. Путин, похоже, не придает этой суете особого значения. Иначе тот же г-н Фрадков должен был лишиться своего места сразу после провала десяти нелегалов в США летом этого года. Но обнародование подробностей отвратительной работы СВР может быть лишь первой ласточкой, самой безобидной. Даже утрата доступа к расписанию работы президента США, которое добывал наш разведчик-нелегал из ведомства Фрадкова – Лазаро-Васенков, большого ущерба не принесет. А вот другие удары по людям из путинской обоймы могут стать для общественного мнения и настроения избирателей куда более существенными.

Например – обнародование списка взяточников из МВД и других силовых структур, кого в США пока косвенно обвиняют в получении взяток от немецкого автоконцерна «Даймлер». Есть и вовсе важные персоны из министров правительства страны, кто работает явно не на собственное государство. Минторговли обескровило российский авиапром; Минсельхоз возглавляет человек, который даже не знает цен на хлеб в наших городах; Минздравсоцразвития заморочило населению голову пенсионными реформами и откатными скандалами; Минтранс предлагает частникам строить подземные линии метро и готово объявить все дороги платными; Минфин протаскивает новый закон о бюджетных организациях, чтобы высосать из населения последние деньги…
Каждая из этих «тем» в умелых пропагандистских руках станет таким источником репутационных потерь, с какими не справится на выборах даже пресловутый административный ресурс.

А как же быть с преемственностью власти, если Путин – за сохранение стабильности, а Медведев давно говорит о некоей модернизации? Предположим, рейтинг премьер-министра и вправду превышает 50%. После скандала с провалом разведчиков и предательством он едва ли вырастет. Скорее – наоборот. А если завтра уже засветившиеся «источники» начнут громить более крупную «министерскую дичь»? Начнет ли г-н Путин защищать их – если не отпетых жуликов, то по меньшей мере профнепригодных?

Нам по большому счету все равно – выгонит вороватых министров сам Путин или кто-то другой. Но время «эффективных менеджеров», при которых горят леса, не летают самолеты, дорожают электричество, газ и бензин и гробится образование, должно скоро закончиться.

Пока этого не произойдет – война за власть, в которой государственные мужи и дальше продолжат «мочить» и разоблачать друг друга, будет только крепчать.

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