В Януковича вселился дух Ющенко

Прошедшие 31 октября выборы в местные органы власти на Украине принесли немало сюрпризов. Казалось бы, президент Украины Виктор Янукович укрепил свою власть. В 16 областях (всего их 24) и в Крыму победила возглавляемая им «Партия регионов». Ее основной соперник – партия Юлии Тимошенко «Батьковщина» («Родина») полностью разбита. «Оранжевой принцессе» удалось взять большинство голосов только в двух регионах – Волынской и Ровенской областях.

Однако, победив, президент Украины привел к власти радикальных националистов. На Западной Украине – во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях – больше всего голосов набрала украинская националистическая партия «Свобода». Ее возглавляет Олег Тягнибок. Во Львове победа тягнибоковцев просто оглушительная – партия взяла и все мажоритарные округа, а в Тернополе ей достался пост мэра. «Свобода» исповедует идеологию социал-национализма (фашизма). Ее лидеры выступают за полную украинизацию, люстрацию, реабилитацию ОУН-УПА (организация украинских националистов, глава Степан Бандера).

Перед выборами главным соперником для «Партии регионов» была «Батьковщина» Ю. Тимошенко. Поэтому для борьбы с ней советники В. Януковича решили пойти на все – даже вступить в союз с самим чертом – фашистами О. Тягнибока. По мнению политологов, «хитрый план» президента Украины состоял в том, чтобы при координации действий со «Свободой» полностью разгромить Ю. Тимошенко. Это успешно удалось. Но голоса Юли не достались и регионалам. Они отошли радикальным украинским националистам. Сразу после победы О. Тягнибок разорвал все предвыборные «договоренности».

Стоит отметить, что сторонники «Свободы» отличаются жесточайшей партийной дисциплиной. Они заявляют, что власть в трех западных областях – важная ступень на пути к Верховной Раде. На это будут направлены все их усилия.

Первым делом тягнибоковцы на подвластных им территориях намерены снести все советские и русские памятники и поставить новые – С. Бандере. Видимо, серьезные проблемы ожидают и Почаевскую лавру – крупнейший православный монастырь в Тернопольской области (второй на Украине после Киево-Печерской лавры). Нелегко придется и русским школам. Возможно, начнется передел собственности под лозунгом «Геть москалей!»

Вряд ли националисты намерены серьезно заниматься городским или областным хозяйством. Проще обвинить в неудачах того же В. Януковича. Из-за тяжелого экономического положения Украины поводов для этого предостаточно. Надежды на улучшение финансового состояния Киева в связи с последним визитом российского премьера В. Путина не оправдались. Наше руководство отказалось снижать цену на газ. Причина – Киев не выполнил много своих прежних обещаний по экономической интеграции.

В поисках денег украинцы вынуждены рисковать и идти на открытый конфликт с Россией. Как заявил 4 ноября первый зам. фракции «Партии регионов» М. Чечетов: «Украина будет вооружать Грузию, поскольку сейчас это не угрожает России, как это было при В. Ющенко». В тот же день министр обороны Украины М. Ежель во время официального визита в Грузию рассказал, что военно-техническое сотрудничество между странами не прекращалось и продолжится в будущем. Встретился он и с М. Саакашвили, который проинформировал его о перспективах развития грузинской оборонной политики.