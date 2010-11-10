Спикер продолжает фрондировать

Демарш председателя Совета Федерации (СФ) С. Миронова, публично воспротивившегося поправкам «Единой России» в закон о формировании Сената, стал одной из главных политических тем недели.

Напомним, что закон по предложению президента Дм. Медведева обновляет процедуру утверждения членов СФ. Согласно документу, действие сенатских полномочий начинается со дня вступления в силу решения об избрании сенаторов органами госвласти субъекта РФ. А на 10-й день после этого решения они приступают к своим полномочиям без подтверждения последних Совфедом. Ныне действующий закон таких установок по срокам не содержит. Что позволяет выявить факты, которые новый назначенец тщательно скрывает. Например, бывшую судимость.

С. Миронов назвал поправки ЕР «юридически безграмотными». Он же обещал голосовать против них и призвать коллег к тому же.

Собеседник «АН» в Госдуме отметает случайность выступления спикера. По его словам, «такого прямого столкновения с центром невозможно ожидать даже от столь неординарного политика, коим является Миронов». Скорее всего, это проигранный заранее ход, целью которого является продолжение демонстрации демократических ориентиров.

Неслучайным в этой связи выглядит и недавнее вето президента на утвержденную обеими палатами корректировку закона о митингах. Два этих следующих друг за другом чередой «верховных проявления» слишком показательны, чтобы не считать их звеньями одной пиар-цепи…

К тому же в ответ г-н Миронов предложил избирать сенаторов непосредственно населением регионов. Он считает этот способ избрания «самым демократичным, при котором мандат сенатора будет наиболее легитимным».