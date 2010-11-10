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Ангела Меркель разочаровалась в России?

№ 44(234) от 11.11.2010 [ «Аргументы Недели » ]

Ангела Меркель разочаровалась в России?

Так и не дождавшись отмены визового режима с Евросоюзом, Россия решила ужесточить свои визовые правила. Начать Москва решила с Германии. По мнению некоторых политологов, именно эта страна сильнее других в Европе противится свободному перемещению граждан между нашими странами. И это несмотря на отличные отношения между их лидерами А. Меркель, В. Путиным и Дм. Медведевым.

Россия, как это принято в дипломатии, вводит для немцев симметричные условия. Уже с ноября этого года граждане Германии будут должны подтверждать уровень своих доходов и способность самостоятельно вернуться из России к родным очагам. Немецким туристам нужно будет предъявлять выписки с банковского счета или справки о покупке валюты. Ужесточение условий не минует и бизнесменов. Германским предпринимателям придется приносить в российское посольство заявление работодателя, справку о доходах, официальную информацию о компании. Все это делают наши соотечественники при получении шенгенской визы.

Реакция министерства иностранных дел Германии не заставила себя ждать. В беседе с немецкими журналистами один из неназванных высоких чиновников заявил: «Подобная глупость просто смешна». Он считает меры российского руководства неадекватными и «недоступными для нормальной логики». Затем он пообещал ужесточить для российских граждан условия пребывания в Германии. Немецкий МИД может ввести в зеркальном порядке «уникальную российскую практику» выдач миграционных карт и с обязательным «учетом по месту пребывания» в течение трех дней.

Впрочем, в арсенале Москвы остается одно интересное условие. Всех европейцев можно заставить покупать перед поездкой в нашу страну рубли, а не евро. Без рублей в России не обойтись.

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