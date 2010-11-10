«Медведевские» против «путинских»

Сергей Собянин, став на посту мэра столицы России публичным политиком, продолжает набирать политический вес. Оба его «отца» – Медведев и Путин – продолжают накачивать мэра федеральными функциями и должностями. Первым из региональных лидеров он стал членом Совбеза. Частная московская проблема пробок стала федеральной программой. Заговорили даже о раскрутке г-на Собянина на должность президента страны. Но так ли это?

По мнению ряда политологов, назначение С. Собянина мэром, а В. Володина – руководителем аппарата правительства стало все же неким разменом между Путиным и Медведевым. Президент согласился с кандидатурой г-на Собянина только при условии, что главным аппаратчиком правительства не станет Дм. Козак. С ним у Дм. Медведева, как говорят, не совсем хорошие отношения. Тем не менее в окружении президента уверены, что в истории с заменой мэра Москвы победил Медведев – он показал свою силу, убрав старого идола – Лужкова.

Говорят в окружении президента и о росте конфронтации между двумя дуумвирами. «Медведевские» даже настаивают на сохранении «статус кво» – как минимум втором президентском сроке. Об этом, в частности, сказал известный президентский политолог Г. Павловский. Он считает, что Путин и Медведев поменяться местами не могут. Другой советник Медведева – И. Юргенс – в газетном интервью прямо заявил, что на президентские выборы должен идти Медведев. При этом оба политолога не сказали, что Путин должен остаться премьером.

С другой стороны, из окружения премьера все чаще идут сведения о том, что В. Путин уже считает, что ошибся в кадровой политике и поставил не на тех. С горечью видит предательство некоторых своих выдвиженцев. Пока это проявляется в неких полутонах, неудачных информационных сообщениях, телевизионных ракурсах. Но у него по-прежнему остаются мощнейшие силовой, политический и финансовый ресурсы. Так что ждать от него ухода в тень было бы явно преждевременным.

Остается у Путина и другой важнейший ресурс – изгнание от бюджетного корыта целой группы вороватых министров. Именно с их «помощью» его истинный рейтинг уменьшается, как «шагреневая кожа».