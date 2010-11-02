Дуумвират захватывает Евросоюз

Идея об управлении вдвоем находит своих поклонников не только в России, но и в Евросоюзе (ЕС). В последнее время там образовался плотный союз канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Николя Саркози.

По мнению политологов, причина этого проста – близкие интересы стран в условиях мирового экономического кризиса. Многие европейские государства оказались в преддефолтном состоянии, а денег на их спасение у ЕС нет. Вот и пришлось Берлину начать проводить в жизнь свою старую европейскую политику – орднунг унд арбайт (порядок и работа). Но в одиночку строить в ровные шеренги и давать в руки лопаты обанкротившимся странам Восточной и Южной Европы нелегко.

Союзник нашелся быстро – Франция – третья по экономической мощи страна Западной Европы (первая – Германия, вторая – Великобритания). Париж тоже испытывает серьезные финансовые проблемы. Страну сотрясают массовые забастовки. Поэтому Елисейский дворец кровно заинтересован в ограничении помощи бедным странам ЕС. К тому же такой союз позволяет эффективно ограничить влияние на континентальную Европу давнего исторического соперника – Лондона.

29 октября дуумвират взялся за активную перекройку основополагающих европейских документов, которые принимались в течение 10 лет. Брюссельские еврокомиссары попытались обвинить Францию и Германию в скандальном сговоре, но они все равно продолжили продавливать свои идеи в жизнь.

Первоначально А. Меркель и Н. Саркози требовали лишить страны-банкроты права голоса в Евросоюзе. Но те еще способны сопротивляться, поэтому евродуумвирам удалось не все. К тому же – А. Меркель не Гитлер, а Н. Саркози не Наполеон. Они соблюдают демократические процедуры, из-за этого строительство новой Евроимперии требует больше времени. Тем не менее теперь страны-должники ждет суровое наказание – солидный денежный штраф. Применять санкции будет можно, если их государственный долг превысит 60% от ВВП.

Кроме этого Париж и Берлин уже демонстрируют свою самостоятельность Вашингтону. Для этого им понадобилась помощь России и Дм. Медведева. 18–19 октября на саммите в Довилле лидеры трех стран уверенно выглядели на фоне красной ковровой дорожки и французских гвардейцев в позолоченных шлемах с обнаженными саблями. Некоторые аналитики даже заговорили о возрождении в новом составе «Антанты» (в начале XX века блок Англии, Франции и царской России). Все это серьезно напугало США и Великобританию. Ранее лондонская газета The Times писала: «Президент Франции намерен представить свою версию нового миропорядка, при котором Россия будет включена во влиятельный европейский альянс, который может нарушить мировое превосходство Америки».

Но и в таком формате два управляющих ЕС сговорились – теперь против нашей страны. Москве предъявили требования – покинуть Приднестровье. Эту идею канцлер Германии выдвинула еще в июне прошлого года. А. Меркель хочет, чтобы Россия вывела с берегов Днестра свои войска, а Молдавия восстановила полный контроль над своей территорией. В обмен на это Москве предлагают нечто маловразумительное – «сформировать совместный комитет ЕС и России по политике и безопасности».

Жертвовать Приднестровьем в Кремле вряд ли захотят. Так что никакой «Антанты» пока не будет. Командовать Европой Берлин и Париж будут вдвоем.