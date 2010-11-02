На выходе – третье Послание

В администрации президента продолжается работа над текстом третьего «Послания» Дм. Медведева Федеральному Собранию.

«Послание» будет озвучено в ноябре. Основной его темой станет повышение уровня жизни россиян. По мнению руководителя Центра политической информации Алексея Мухина, это «Послание» можно рассматривать как заявку г-на Медведева на второй президентский срок.

Напомним, что «Послание» – это стратегически важный документ, который обозначает приоритетные направления развития политического и экономического курса страны. Уникальность третьего «Послания» в том, что оно будет оглашено перед парламентскими и президентскими выборами 2011–2012 годов. В нем, естественно, будут некие обобщения принятого курса на модернизацию экономики. И масштаб представленных задач и перспектив политических реформ предполагает, что в краткосрочной перспективе решить их невозможно. Так что за второй срок г-н Медведев будет биться «не на жизнь, а на смерть». Но привлечь все общество на свою сторону он может лишь социальной трактовкой реформ. А вернее – их направленностью на повышение уровня жизни граждан. А это в свою очередь достигается стимулированием инновационной активности населения и развитием институтов демократии в политике. Одним словом, новое «Послание» будет в первую очередь адресовано бизнесменам, ученым и молодежи.