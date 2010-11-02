Дума простилась с В. Володиным

Три предпраздничных дня депутаты Думы в числе прочего посвятили обсуждению вопросов общественно-политического резонанса. В частности, в среду законодатели должны решить – лишать или нет депутатской неприкосновенности депутата ЛДПР А. Егиазаряна. Накануне глава ЛДПР В. Жириновский еще раз подтвердил, что его фракция будет голосовать решительно против соответствующего представления генпрокурора Ю. Чайки.

Депутат думского комитета по безопасности Г. Гудков («Справедливая Россия») призывает не проявлять опасную поспешность в принятии решения по этому вопросу.

– У нас нет сомнений в обо­снованности обращений Генпрокуратуры в Госдуму, – говорит справедливоросс в интервью «АН». – Но мы можем создать опасный прецедент поспешного лишения депутатской неприкосновенности. На сегодняшний день в условиях бесконтрольности следствия завести уголовное дело можно практически на любого депутата. И здесь нужно четко соблюсти процедуру. Собрать комиссию по этике, куда пригласить все заинтересованные стороны. Депутатская неприкосновенность, поверьте, очень важный институт. Он защищает депутатов оппозиционных партий и фракций, которые вынуждены зачастую оказываться на линии огня, пересекать интересы влиятельных и властных группировок.

Вместе с тем депутат Н. Ковалев (ЕР) не сомневается, что решение о снятии неприкосновенности Егиазаряна будет принято. В этом случае «привлекательность кресла парламентария в качестве защитной меры для коммерсантов, которые занимаются преступной деятельностью, значительно упадет».

Тем временем повышенного в должности единоросса В. Володина в понедельник официально освободили от депутатских полномочий. Об этом решении коротко доложил председатель думской комиссии по этике А. Гуров. В. Жириновский счел возмутительным столь формальный подход к проводам коллеги.

– Мне кажется, мы все как-то легковесно делаем, – заявил он, реагируя на озвученное решение. – Депутат работает с нами 11 лет, а мы его отпускаем без напутствия на новую высокую должность и даже не прощаемся.

По мнению Жириновского, отсутствие ритуальной формы прощания «не соответствует нормам трудового коллектива». В связи с этим он потребовал пересмотреть регламент.