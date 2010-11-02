Россия и Китай против Японии

1 ноября Президент России Дм. Медведев совершил рабочую поездку на Южные Курилы. До сих пор высшие руководители нашей страны ни разу не посещали эти острова. На это тут же отреагировали японцы. В Токио назвали этот визит «достойным сожаления». А министр иностранных дел Японии пошел еще дальше и заявил, что «этот поступок ранит чувства японского народа».

Наш президент прилетел на острова на самолете французского производства «Falcon». Его сопровождал эскорт из нескольких модернизированных истребителей Су-27СМ. Важная деталь – на них были подвешены ракеты «воздух-воздух». В ходе визита Дм. Медведев осмотрел также сооружения укрепрайона 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии.

Незадолго до этой поездки в очередной раз обострились японо-китайские отношения из-за островов Дяоюйдао (по-японски Сэнкаку). В отличие от Курил они расположены с юга от Японии и принадлежат Токио. 29 октября помощник министра иностранных дел КНР заявил, что «японская сторона распространяет высказывания, содержащие посягательства на суверенитет Китая и целостность его территорий». Руководство Поднебесной всегда подчеркивало, что эти острова с давних пор принадлежат Китаю. Недавно из-за этого конфликта китайцы даже временно приостановили поставки в Японию редкоземельных металлов. Без них японская промышленность просто не может существовать.

Любопытно, что последнее резкое заявление представитель КНР сделал в Ханое накануне официального визита Дм. Медведева во Вьетнам. Похоже, находят подтверждение слова гонконгской газеты Asia Times о том, что между событиями вокруг Южных Курил и Дяоюйдао «имеется крепкая нить, которая оставляет отчетливое впечатление, что все происходящее имеет отношение друг к другу». Как ранее писало это издание: «Российский президент явно решил воспользоваться ссорой Японии и Китая из-за Дяоюйдао, чтобы оказать давление на Токио в споре о Курилах».

Напомним, что кроме этих территориальных конфликтов Япония спорит с Южной Кореей о принадлежности островов Лианкур. Они расположены в западной части Японского моря. После окончания Второй мировой войны островами управляет Сеул.