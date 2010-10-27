Кадровая тишина и крокодиловы слезы

На этой неделе депутаты Госдумы не только работают в регионах, но и переживают новые кадровые реалии. Переход В. Володина на должность руководителя правительственного аппарата и назначение на его прежнюю партийную позицию (секретаря президиума генсовета ЕР) депутата С. Неверова породили новые ожидания. Вопрос, кто вместо Володина займет вакансию вице-спикера ГД, пока открыт…

Вообще с пертурбациями последнего месяца думские настроения на непрерывную публичную активность периодически сменяются «повисшим» напряженным молчанием. При этом законопроекты последних дней имеют острую социальную значимость. Это – и бюджет, и принятый также в первом чтении проект поправок в Закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством». Документ существенно ухудшает порядок расчета и оплаты больничных листов и детских пособий. Главное «драконовское» обязательство, вводимое нормой, – оплата больничного листа из расчета минимальной зарплаты за два последних года (а не минимальной за один, как ныне).

По словам депутата бюджетного комитета Госдумы О. Дмитриевой («Справедливая Россия»), еще одно предложение правительства – оплачивать не два, а три первых дня болезни работника – бьет по работодателям. Здесь в негативной основе – проблема для молодых мам. Слишком дорого держать сотрудника с часто болеющим ребенком.

То немногое, что удалось отбить из предлагаемых внедрений, связано со стопроцентной оплатой больничного для людей с 8-летним стажем работы. Последний в целях бюджетной экономии предлагалось увеличить до 15 лет…

Между тем думское руководство льет «крокодиловы слезы» и неустанно заявляет о приоритете улучшения качества жизни в законотворческой политике. Первый вице-спикер Думы О. Морозов в ходе последнего заседания отметил, что «в центре внимания палаты были и остаются стратегические направления государственной политики, актуальные проблемы общественной жизни в их законодательном измерении».