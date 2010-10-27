Твой дом - тюрьма

Вообще-то хотелось видеть нашу страну обреченной на модернизацию. Нам давно пора начать прорыв в эпоху новых технологий, увеличивать продолжительность жизни никак не меньше, чем до ста лет. Но мы все больше завидуем иностранцам, которые пересаживаются на электромобили, изучают сверхдальний космос и изобретают материалы и технику, меняющие представления о реальности.

К счастью, президент Дм. Медведев как никто другой понимает необходимость этого процесса. Во вторник он провел очередное заседание в Кремле по проблеме модернизации. Но большинство населения страны не воспринимают его усилия всерьез. Не верят. Кто-то говорит об очередном «распиле» денег, кто-то – о неких неведомых целях, чтобы отвлечь нас от тяжелой реальности. Спрашивается, почему не верят?

Разумеется, причин много. Но есть и вполне очевидные. Понятно – чтобы население воспринимало идеи руководства, должна существовать информационная среда, в которой, словно в соляном растворе, формировались бы кристаллы. Это хорошо понимали коммунисты 30-х, 50-х и 60-х годов прошлого века. Их идеи коллективизации воплощались в «Кубанских казаках». Освоение Сибири – в «Карьере Димы Горина». Героизация научных свершений – в «Девяти днях одного года». О достоинствах этих произведений, без учета фактора времени, говорить сегодня трудно. Но в те годы таких фильмов, романов, радиопостановок, спектаклей было море. Формировалась естественная среда, в которой руководители партии и правительства гарантированно добивались своих целей.

А теперь – вновь о модернизации. В какой общественной и информационной атмосфере она должна вершиться? Кто будет ее делать? Без усилий активной части населения она обречена на провал. Но чем «грузят» наши мозги до или после очередного вечернего выпуска программы «Время» или «Вести»? Эфир главных телеканалов заполнен сопливыми сериалами с изменами, пьянством, воровством и жуликоватыми ментами. Их разбавляют супергероями, убивающими на Кавказе очередного российского гражданина – бандита. Апофеозом удара электронных дубин по модернизации стали последние «шедевры». Они идут по главным госканалам, которые охватывают всю страну, и пугают всех подряд, из вечера в вечер, угрюмыми уголовными харями.

Урки готовят какой-то побег, да все никак не убегут. Они убивают друг друга, употребляют наркоту, ходят в наручниках и сидят в карцерах с разбитыми в кровь рожами. От них – этих уголовников – зависят даже те, кто остался на воле.

Российское телевидение – на 100% государственное – транслирует свою «инновацию». Это похождения воровки и проститутки Соньки Золотой Ручки. Тоже персонаж, достойный подражания, – знает, где ноги раздвинуть, где госчиновника обворовать. Порой ее жалко, как и остальных актеров, изображающих отбросы общества.

Вот и валим мы в кинотеатры, когда там показывают очередные американские блокбастеры. Очень часто их действие происходит в будущем, где летают звездолеты, вовсю используются силы человеческого интеллекта. Дальние планеты и глубины океанов – вот сцена действий большого числа таких фильмов. Есть, разумеется, и тюрьмы. Но мало. Частные американские телекомпании продолжают закладывать зерна модернизации в умы молодежи не покладая рук. При этом государственные российские деньги гонят нас на нары и в объятия залежалой проститутки. Поневоле задумаешься – с какой целью блокируются усилия президента? И думают ли о будущем страны толпы продюсеров и заказчиков теле- и кинопродукции, а также руководители телеканалов, имена которых частенько совпадают? Понятно, что на все эти вопросы ответ готов. Мол, интересно зрителю, «пипл хавает».

Увы, эту глупость произнес лет 15 назад один из нынешних олигархов. С тех пор информационную среду и формируют люди из прошлого. Их сознание зависло в той бандитской эпохе малиновых пиджаков. И никакой модернизации, в том числе социальной, не видать нам с ними как своих ушей.