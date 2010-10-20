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Мишень для С. Собянина

№ 41(231) от 21.10.2010 [«Аргументы Недели », Сергей РЯЗАНОВ ]

Мишень для С. Собянина

80 чиновников московской мэрии находятся в статусе «и.о.». Все они – люди Лужкова. Депутаты Мосгордумы тоже привыкли работать с прежним мэром и даже получили прозвище «карманные». Сейчас очевидно: для столичной власти грядут перемены. Вопрос в том, какие и как скоро.

В мэрии царит нервозность. Те, кто совсем недавно был на коне, не знают, что ждет их через несколько дней. Принят в первом чтении бюджет на следующий год, есть программа по его выполнению. А чиновники не могут решить, приступать ли к этой программе, потому что неизвестно, будут ли они завтра работать в мэрии.

«Несомненно, кровь будет обновляться. Новые люди займут ключевые посты: должности управляющих делами, ответственных за кадровые вопросы, префектов. Скорее всего, сменится руководство экономического блока, – прогнозирует депутат Мосгордумы (фракция «Единая Россия») Антон Палеев. – Новый мэр должен оправдать ожидания федералов и снять социальную напряженность вокруг застройки исторического центра. Ему понадобятся новые люди для диалога с протестными группами, потому что прежним уже никто не верит. Популизма не будет, будут конкретные обещания жителям и стопроцентное выполнение этих обещаний. Возможны даже изменения в Генплане. На новом мэре лежит большая ответственность за настроения москвичей: скоро выборы в Госдуму и выборы президента».

Мосгордума будет в целом лояльна к новому мэру, однако станет позволять себе возражения во всеуслышание. «Возражения имели место и при Лужкове, – говорит А. Палеев. – На виду у общественности – только те документы, которые доходят до рассмотрения. Они уже одобрены депутатскими комиссиями и фракциями. Их действительно принимают автоматом. Но сколько документов депутаты не пропустили на рассмотрение! Те, кто называет МГД «карманной», попросту не знают, о чем говорят. Некоторые инициативы исполнительной власти мы рубили по-черному, возникали конфликты, и мэру приходилось прислушиваться. Конечно, при Лужкове эти конфликты были сглаженными, мы понимали друг друга с полуслова. А теперь они станут заметнее».

В ближайшее время тотальные увольнения в мэрии маловероятны. «Вряд ли новый мэр осмелится сразу менять систему управления. Сначала надо понять, как она выстроена, и сформировать свой кадровый резерв. Есть выявленная закономерность: любой управленец полностью входит в курс дела только к концу второго года, – комментирует депутат Госдумы (фракция КПРФ) Олег Куликов. – Первоначально могут уволить только тех, кто явно провалил свой участок работы, а также тех, кто себя запятнал (неслучайно прокуратура заявила, что около 30 случаев с московскими чиновниками могут вылиться в уголовные дела). Наиболее слабые участки – это дорожное строительство, система точечной застройки, которая никак не учитывает парковки и подъезды к домам, и жилищно-коммунальная инфраструктура, изношенная на 80%».

Схожий прогноз дает Сергей Гончаров, депутат МГД (фракция «Единая Россия»): «Такие люди, как руководитель экономического комплекса Росляк, руководитель стройкомплекса Ресин, глава департамента финансов Коростелев, на первом этапе не будут уволены. Без них новому мэру сложно будет сориентироваться в московской среде, разрулить ситуацию и войти в сферу влияния столичной элиты».

«Владимир Ресин сейчас проводит упреждающие реформы, – отмечает депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия») Илья Пономарев. – Он действует по принципу советских времен: «лучшая анонимка – та, которую ты написал сам». Таким путем Ресин хочет навязать новому мэру сложившуюся систему. Не надо думать, что без Лужкова она нежизнеспособна. Да, она была заточена под единоначалие, но все-таки это именно система, а не вождистский проект. И она очень хочет себя сохранить. Но Собянин, думаю, не купится на ресинскую показуху. Он будет выстраивать свою систему (хотя кому-то из замов Лужкова – например, главе социального блока Людмиле Швецовой – почти гарантировано место в ней). Собянин ударит по коррупции. На посту губернатора Тюмени он зарекомендовал себя как очень жесткий руководитель, который и сам не ворует, и другим не дает. Правда, выборы Мосгордумы честнее не станут – скорее наоборот. В Тюмени при Собянине гайки были туго закручены. Вряд ли в Москве он захочет экспериментировать и развивать демократические институты».

Главное для С. Собянина – устоять перед искушением превратиться во второго Ю. Лужкова. Соблазн очень велик: выстроенная Лужковым вертикаль готова броситься новому «царю» в ноги, подносить ему дары и молниеносно выполнять все его указания. «Если удара по коррупции не произойдет, то это будет глобальным разочарованием – не только для москвичей, но и для всех россиян, для региональных элит, – говорит депутат Госдумы (фракция «Справедливая Россия») Антон Беляков. – Все дискуссии в Общественном антикоррупционном комитете сводились к одному и тому же: до тех пор пока заявления лидеров государства о борьбе с коррупцией будут чередоваться в новостях с улыбками Ю. Лужкова и его супруги, вся страна будет воспринимать борьбу с коррупцией сквозь призму жесткого сарказма. Теперь есть шанс вызвать у страны и, главное, у региональных элит серьезное отношение к антикоррупционной политике. У Собянина трудная мишень, но он должен справиться. В противном случае государственное руководство понесет колоссальные репутационные потери».

А. Беляков уверен: в новой мэрии нет места никому из нынешнего состава. «Система Лужкова избавилась от лишних для нее людей, – говорит депутат. – Однако прогнозировать кадровую политику в сегодняшней России – это гадание на кофейной гуще. Правящий тандем в этом отношении демонстрирует удивительное политическое айкидо. Не исключено, что механизм перекройки московской власти – тема для ближайшего обсуждения внутри тандема. Может быть, реализуется схема «мэр плюс председатель правительства». В. Путин уважает систему сдержек и противовесов, в которой его соратники не всегда разделяют мнения друг друга».

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