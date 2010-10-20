Зачем мы Евросоюзу?

В последнее время большое внимание во внешнеполитических подразделениях Кремля уделялось выстраиванию личных отношений президента Дм. Медведева с некоторыми европейскими партнерами России: в частности с Францией и Германией.

Отношения с Италией, вернее с ее премьер-министром С. Берлускони, у Дм. Медведева пока не сложились. Итальянский премьер слишком «завязан» на своего российского коллегу: С. Берлускони часто принимает у себя семейство Путиных. Говорят, даже свадьбу одной из дочерей премьера играли на вилле в Сардинии.

Дм. Медведев, хотя и удостаивался теплого приема у итальянского премьера, но на сардинскую виллу его пока не приглашали. Так или иначе, но российский президент многого ожидал от встречи во французском Дювилле. Прежде всего – выстраивания личных отношений с главами крупнейших европейских государств.

Однако вопросы, которые поднимались на встрече, были традиционными и особенному сближению не способствовали: отмена визового режима между ЕС и РФ, конфигурация европейской безопасности и т.п. Кстати, выяснилось, что под последним в России и в Евросоюзе понимаются совершенно разные вещи.

По версии Кремля, процессы конфигурирования должны проходить с непременным участием в них российской стороны. По версии европейцев, Россия должна лишь предоставить гарантии невозможности энергетического шантажа в будущем. Одновременно с перспективой снижения зависимости ЕС от поставки российских энергоносителей. Иными словами, предлагается подождать, пока они найдут альтернативные источники топлива или договорятся с Туркменией по их поставке в обход российской территории.

Французские и германские дипломаты перед встречей формулировали, что они «многого ожидают от нее», что это будет «серьезный прорыв» и т.д. Однако в их глазах такой уверенности не читалось. Рассуждая отвлеченно, мы хотели поступить как «честные дикари»: предложили свое золото (энергетические ресурсы) в обмен на западные блага (то есть технологии). Нам же опять вручают бусы и пластиковые стаканчики…

Ситуацию весьма характерно подсвечивает и предстоящая продажа России французских военных кораблей «Мистраль». Уже выясняется, что продана будет только оболочка, а технологическая «начинка» останется у продавца. Мотивировка, с помощью которой комментировали сделку во французском МИДе, звучала так: натовские технологии все равно не соответствуют российскому береговому обеспечению, и поэтому они для российской стороны «бесполезны». В результате Россия рискует приобрести две большие дорогие, но полые внутри игрушки для морского боя. В этой связи искреннее желание строить равноправные отношения с Россией представляется сомнительным.

Объяснение этому весьма простое: европейцы пока не могут серьезно изменить вектор своих отношений с США, так как прекрасно понимают, что за этим может последовать. В смысле – что Штаты могут сделать с европейской экономикой. Пока же в Брюсселе вынуждены наблюдать, как юань играет против доллара, и осознавать, что расплачиваются за это европейские налогоплательщики. Во всяком случае, именно такое мнение распространено в Европе в официальных структурах. Когда же это мнение будет доведено в доходчивой форме до европейского обывателя, «полетят» ныне бездействующие правительства и произойдет очередная ротация элит.

Впрочем, эта ротация будет для европейского истеблишмента сравнительно безболезненной.

Этим объясняется и относительное спокойствие, с которым власти Франции и Германии наблюдают за усилиями российской стороны изменить ситуацию.