«Справедливая Россия» считает бюджет нереалистичным

20 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2011-й и плановые периоды 2012 и 2013 годов.

Накануне трехлетнее финансовое планирование министр финансов А. Кудрин обсудил с представителями думских фракций. Завышенные ожидания центристов, связанные с выходом бюджета на бездефицитный уровень уже в самом обозримом будущем, г-н Кудрин поспешил развеять. По его словам, в 2011 г. это возможно лишь при условии роста нефтяной цены до 109 долларов за баррель, а в 2012 г. и 2013 г. – до 105 долларов за баррель. При формировании же представленного документа в него закладывалась умеренная цена на нефть: около 75 долларов за баррель – в 2011 г., около 78 – в 2012 г. и около 79 долларов – в 2013 году.

К слову сказать, депутаты «Справедливой России» вчера тоже представили коллегам проект своего, по их утверждению, «более реалистичного» бюджета на заявленный период. Автор альтернативного проекта – первый зампред фракции О. Дмитриева. Главным аргументом справороссов являются их более точные расчеты по бюджету текущего года. Партия рассчитывала основные параметры бюджета-2010 исходя из цены на нефть в 70 долларов за баррель при правительственноых расчетах на 58 долларов за баррель. По факту среднегодовая стоимость барреля нефти сегодня составляет 75 долларов за баррель... Встречаясь с фракцией эсэров, А. Кудрин заявил, что нынешний документ формировался с учетом особенностей посткризисного периода.

– Складывается ощущение, что тщательно сбалансированный бюджет выступает консервативным механизмом сохранения устойчивости, – поделился своим впечатлением от правительственного проекта глава фракции «Справедливая Россия» Николай Левичев. – Но не возникает ощущения, что это бюджет модернизации.

Кудрин заверил, что бюджет именно модернизационный. И дело не только в средствах, выделяемых на модернизацию. По его словам, стабильность самой системы и правила игры имеют гораздо большее значение, чем выделение средств для конкретного предприятия на развитие высокотехнологического оборудования.