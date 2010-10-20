Танки и С-300 для друга Уго

Недавно в Москве вновь побывал президент Венесуэлы Уго Чавес. И снова просил оружия. Эта часть переговоров проходила в обстановке строгой секретности. В прессу просочились сначала лишь детали танковой сделки.

Впрочем, 35 танков – это мелочь. В России на базах хранения более 6 тыс. таких боевых машин. И в денежном выражении танковая сделка несильно пополнит российский оборонный бюджет. Другое дело – продажа зенитно-ракетных комплексов. Только аннулированная недавно сделка по продаже Ирану системы С-З00 тянет на 800 млн. долларов. Не секрет, что в последнее время Россия усиленно искала покупателя на сделанные для Ирана пять дивизионов ЗРС С-300ПМУ‑1 стоимостью 800 млн. долларов. Кому по карману такая сделка?

Китаю? Но он уже купил у нас лицензию на производство таких систем. Более того, модернизировал их, увеличив дальность со 150 до 200 км. Индия еще 15 лет назад «отоварилась» у нашего ВПК этим оружием на сумму почти в 1 млрд. долларов. Покупали у нас С-300 Вьетнам, Азербайджан, Армения, Казахстан… и даже входящая в НАТО Греция. Сбыть эти комплексы противовоздушной обороны богатым странам Ближнего Востока после срыва контракта с Ираном тоже едва ли возможно. Российской армии С‑300 не нужен. У нас в 2004 г. принят на вооружение комплекс С‑400. Войска ждут С-500.

И друг Уго не подвел. «Мы приобретаем С-300 и еще некоторые вооружения у России, и этот процесс идет очень хорошо», – сказал он 18 октября в Киеве в ходе посещения ГП «Антонов». Но на каких условиях куплено дорогостоящее оружие? С-300 – это очень хороший товар, и за него Венесуэла должна платить. Деньги в венесуэльском бюджете есть.