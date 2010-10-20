Принцип «домино»

Уход С. Собянина из правительства дал ход сложному процессу замещения вакантных должностей.

Известно, что В. Путин редко пользуется возможностью назначения на большой пост человека постороннего. Как правило, тасуется колода из давно известного списка имен. Вот и сейчас, когда освобождается место главы аппарата правительства, кандидатами называют известных людей.

Поводом для новой порции разговоров стал приезд в Питер главы администрации президента С. Нарышкина. Он встретился и очень долго разговаривал с губернаторшей Питера В. Матвиенко. В Смольном немедленно поползли слухи, что именно «Бабе Вале» предстоит возглавить аппарат правительства.

Между тем на эту должность прочат и других кандидатов. Среди них И. Шувалов, И. Клебанов, И. Сечин и И. Щеголев.

Возможна и такая комбинация. Руководитель аппарата президента С. Нарышкин перемещается на работу в аппарат правительства. А свободное место займет его заместитель В. Сурков.

Впрочем, о назначении нового главы руководителя аппарата правительства будет объявлено одновременно с утверждением в должности С. Собянина.