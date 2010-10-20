Над страной замаячила тень Дэн Сяопина

В России не раз бывали моменты, когда власть пребывала в состоянии неопределенности. Последний такой случай датируется маем 1999 года. Президент Ельцин был в плохом самочувствии, и страной руководил премьер Примаков со стоящим за его спиной Ю. Лужковым. При этом теневым президентом оставался Березовский, который плел политические интриги, используя одну из дочерей Ельцина. Именно он состряпал указ Ельцина об увольнении Примакова.

У дуумвирата Примаков – Лужков были все шансы потребовать встречи с Ельциным и показать всему миру, что больной президент действовал несамостоятельно. Но они испугались. И остались фактически без трона президента и кресла премьера. Понятно, что такая лояльность Семье им в какой-то мере помогла впоследствии. Но спустя годы судьба сыграла с Юрием Лужковым злую шутку. Ему померещилась новая неопределенность власти, и он проиграл. Власть оказалась сильной как никогда. И прекрасно распределяет роли между обеими своими головами.

Говорят, что «дуумвиры» уже договорились и о судьбе некоторых лужковских активов. Похоже, Банк Москвы и банк «Огни Москвы» отойдут в сферу влияния Сбербанка (читай – Г. Грефа). А телеканал ТВ‑Центр войдет в медиаимперию питерского банкира Ковальчука.

В этой же системе координат можно рассматривать и назначение нового московского градоначальника С. Собянина. А также утверждение о том, что он махровый государственник и человек Путина. Между тем, будучи государственником, он близок и многим либералам. И через них имеет хорошие контакты с Дм. Медведевым. Один из них – тот же Г. Греф. С ним г-н Собянин часто ездит на рыбалку.

Понятно, где рыбалка и рыболовы – там и безобидные рыбацкие байки. Говорят, что рыбачил будто бы однажды в Астраханской области С. Собянин в компании Г. Грефа (тогда – глава Минэкономразвития) и губернатора А. Жилкина. Один из московских гостей возьми да и поймай крупного осетра с несколькими килограммами икры. Икру быстро посолили (есть такой способ – пятиминутка) и под нее посидели. А г-н Жилкин возьми и пошути. Мол, из каждой икринки мог вырасти осетр и дать икры где-то миллиарда на полтора рублей.

Гости переглянулись, и скоро по линии МЭРТа области было выделено 3 млрд. рублей. Так что ничто человеческое новичкам не чуждо. Но это, напомним, байки. А проблема в том, что многие аналитики восприняли случай с Лужковым, как усиление президента Медведева и соответственно – ослабление Путина. Мол, изгнав Лужкова, Дм. Медведев дал понять, что он перестал быть слабой фигурой. Совсем выпукло на эту тему высказался известный публицист А. Проханов на радиостанции «Эхо Москвы». Он обратил внимание на легкость и безнаказанность со стороны московского населения во время изгнания их любимца Лужкова. Мол, это вполне могло бы подвигнуть г‑на Медведева и на более решительный шаг. Александр Проханов говорит: «Что мешает Медведеву подписать указ о роспуске правительства вместе с отстранением Путина от роли премьера?.. Мы знаем, как легко это все происходило...» Но г‑н Проханов говорит как революционный романтик. Более приземленные эксперты считают, что смена мэра Москвы связана с переделом собственности.

По мнению наблюдателей, в списке кандидатов в мэры Москвы не было ни одного реально медведевского кандидата. И это будто бы стало одним из условий сохранения нынешней конфигурации власти на ближайшие восемь лет. А именно: Медведев – президент, Путин – премьер. При этом президенту остаются лишь «модернизация и борьба с коррупцией» плюс представительство за границей. А премьер берет на себя роль российского Дэн Сяопина. У него остаются стратегическое планирование и реальная власть, управление экономикой и финансами всей страны.

Китаю такая система власти позволила совершить невиданный скачок вперед. Но в России будущее, как и прошлое, непредсказуемо.