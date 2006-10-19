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«Отец приватизации» не желает Квачкову «ни смерти, ни страданий»

В России продолжается один из самых громких судебных процессов: в Московском областном суде в начале этой недели присяжные в закрытом режиме начали слушать дело о покушении на главу РАО «ЕЭС России» А

№ 24(24) от 19.10.2006 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

«Отец приватизации» не желает Квачкову «ни смерти, ни страданий»
Фото Б. КРЕМЕРА

Обвиняемыми признаны полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков и бывшие десантники - Александр Найденов и Роберт Яшин.

Главный «злодей» - 58‑летний Квачков - потомственный военный, командовал отрядом спецназначения 40-й армии в Афганистане. Прошел четыре войны. Кавалер Красной Звезды. До недавних пор работал в Центре военно-стратегических исследований МО России. Занимался разработкой теории и практики ведения партизанской войны. Был уволен оттуда сразу после помещения в СИЗО «Матросская тишина». Квачков все время следствия делит камеру с ВИЧ-инфицированным.

- Полковник Квачков считался в ГРУ Генштаба одним из признанных специалистов по разного рода диверсиям и взрывным фейерверкам, - рассказал «Аргументам неделi» полковник ГРУ в отставке Николай Б. - Именно Квачков придумал минное заграждение, на котором Шамиль Басаев потерял ногу во время прорыва из Грозного в начале 2000 года.

Покушение на Анатолия Чубайса было совершено в марте 2005 г. на выезде кортежа машин из поселка Жаворонки Одинцовского района. На пути следования сработало взрывное устройство, машины были обстреляны. Чубайс не пострадал.

У «отца миллиардеров» - это известно - немало врагов и недоброжелателей. Историк Владлен Сироткин в своей книге «Анатолий Чубайс: великий инквизитор» писал, что в основе успеха этого политика лежат превосходное владение современными политтехнологиями и организационные способности.

Незадолго до покушения Чубайс дал интервью британской Financial Times, в котором признался, что знал о трех планировавшихся «заказных» убийствах. Случай в поселке Жаворонки, выходит, четвертый по счету. Но, оказывается, господин Чубайс «не держит зла» на полковника Квачкова: «Я не рассматриваю все случившееся как личное противостояние и потому не считаю Квачкова своим личным врагом, не желаю ему ни смерти, ни страданий. Если он получит большой срок, я не обрадуюсь. Не огорчусь, если вообще выпустят», - сказал Анатолий Чубайс в интервью газете «Завтра» в сентябре 2006 г.

Полковник Квачков заявил, что в его действиях нет состава преступления. Он настаивает на прекращении уголовного дела. Судьбу полковника в ближайшие недели решат 12 присяжных.

 

 

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