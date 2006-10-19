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Разводной ключ «начальника Чукотки»

Роман Абрамович активно избавляется от бизнеса в России

№ 24(24) от 19.10.2006 [«Аргументы Недели », Надежда ПОПОВА ]

Разводной ключ «начальника Чукотки»
Фото REUTERS

Буквально на днях счастливому браку господина Абрамовича, который в октябре 1991 г. женился на маленькой и худенькой московской стюардессе Ирине Маландиной, исполнилось ровно 15 лет. За это время Абрамович стал многодетным папашей: у него родились три дочери и два сына.

39-летний Абрамович появился в мире российского биз­неса в середине 90-х годов, намного позже, чем большинст­во его коллег-олигархов. Его имя было почти неизвестно до 1999 г., когда журналисты предложили награду за его фотографию, на которой оказался дурно выбритый, небрежно одетый человек с кривой ухмылкой. Первые деньги он сделал на торговле ширпотребом, а потом работал в паре с Борисом Березовским, который нынче тоже обосновался на Британских островах.

Когда к власти пришел Владимир Путин, Абрамович из бизнеса внезапно ушел в политику и удивил многих, сначала став депутатом федерального парламента, а затем «начальником Чукотки». Свою семью Роман Абрамович давно перевез на Британские острова. Говорят, что это на редкость дружная семья. Так почему вдруг мировые СМИ заговорили о разводе Абрамовичей? Какую игру на этот раз затеял губернатор, который начиная с 2004 г. стал активно избавляться от бизнеса в России, переводя деньги за рубеж?

Недавно в России сменился Генеральный прокурор: на смену Владимиру Устинову пришел Юрий Чайка. И на свет божий с запыленных стеллажей стали появляться давно забытые уголовные дела. Вот и британская пресса снова вернулась к делу ЮКОСа. И даже обозначила следующего олигарха, которому могут быть предъявлены претензии со стороны Генеральной прокуратуры. Им, по мнению британских журналистов, будет... губернатор Чукотки Роман Абрамович.

Дело против Абрамовича инициировал депутат Государственной думы Владимир Юдин. Он-то и сообщил российским и зарубежным СМИ, что г-н Абрамович некоторое время тому назад нанес государству ущерб на 6 млрд. долл. На этот выпад депутата ГД ведомство Владимира Устинова не ответило. А как поведет себя ведомство Юрия Чайки, который недавно яростно встряхнул «мебельных» генералов? Некоторые газеты Лондона уже выходили с заголовками «Абрамовича могут арестовать за «Сибнефть».

Депутат Юдин оспаривал и оспаривает законность проведенного в декабре 1995 г. аукциона на право заключения договора кредита под залог акций ОАО «Сибнефть». Тогда победителями аукциона стали АКБ «СБС» (Александр Смолен­ский) - кредитор, ЗАО «Нефтяная финансовая компания» (Роман Абрамович) - залогодержатель, банк «Менатеп» (Михаил Ходорков­ский) - гарант. Перед проведением залогового аукциона Минфин разместил на депозитных счетах АКБ «СБС» более 137 млн. долл. (бюджетных средств), что дало возможность банку и вышеуказанным компаниям выиграть аукцион по акциям ОАО «Сибнефть». История очень любопытная.

Теперь прокуратура может вспомнить и о том, что в 1999 г. Абрамович был замешан в скандале вокруг отмывания российских денег банком Bank of New York. Об этом сообщали и американские, и британские СМИ. Тогда дело спустили на тормозах. Но в дальний угол не положили.

Сегодня Роману Абрамовичу приписывают адюльтер с некоей Дарьей Жуковой. Но неужели семимесячный роман может сломать 15-летний брак, в котором растут 5 детишек? Абрамович, по словам близкого окружения, в своих детях души не чает. К тому же о его бизнес-хватке и беспощадности к конкурентам ходят легенды. Кому, как не жене, все это знать и не лезть на рожон. Скорее всего, сам губернатор озаботился схемой дальнейшей легализации капиталов. Да еще вопрос - кому все они принад­лежат? Почему, например, А. Коржаков - бывший всесильный телохранитель Б. Ельцина - назвал г‑на Абрамовича «кошельком Семьи»?

Но представим себе, что бракоразводный процесс дейст­вительно задуман. Если у четы Абрамовичей нет брачного конт­ракта, то по законам Соединенного Королевства ­бывшая супруга может претен­довать на половину состояния мужа, что в принципе Абрамовичу и нужно. Если будут отнимать все - пусть останется хотя бы половина. Ирина Абрамович всегда была покладистой и очень послушной женой. Тем более что в конце октября господину Абрамовичу исполняется 40 лет. Почему бы не сделать горячо любимому мужу щедрый и нужный подарок?

И вот новость последнего часа: Абрамович заявил, что «устал» быть губернатором Чукотки. Говорят, что в начале декабря с.г. он может подать заявление об отставке.

 

 

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