Двухпартийная система стала реальностью

На одном - - «на высоком берегу, на крутом» оказалась «Единая Россия», победившая с ожидаемым средним результатом в 46%. На другом, так сказать, в «заливных лугах», пророс во всей красе оппозиционный проект С. Миронова сотоварищи. В сумме три объединяющиеся партии - Жизни, Пенсионеров и «Родина» - набрали в 9 регионах 22%, в некоторых из них доходя до 33-35%. Такое соотношение сил между двумя основными политическими проектами - это уже не просто призрак двухпартийной системы, а практически ее реальное оформление. К данному выводу подталкивают и очень низкие показатели КПРФ в большинстве регионов.

Полным провалом закончились выборы 8 октября для Жириновского: в большинстве регионов ЛДПР не прошла барьер. И уж совсем катастрофой выглядят результаты правых партий: СПС не смог даже выдвинуться ни в одном из 9 регионов (!), «Яблоко» участвовало в двух регионах и в обоих получило по 2%, Республиканская партия В. Рыжкова - в одном регионе с результатом в 1,1%.

Ожидается, что в марте 2007 года, когда пройдут выборы по партспискам в 14 регионах, результаты двух лидеров («Единой России» и коалиции С. Миронова) будут еще более впечатляющими.

А в декабре 2007 года на выборах в Госдуму КПРФ по прогнозам может набрать лишь 6%. Это прогремит похоронным набатом по российскому коммунизму. Исполнится мечта г-на Ельцина, которому не удалось «похоронить» КПРФ силой. У нынешней власти это получилось на вполне законных основаниях. «Кремль отобрал у нас все, кроме знамени, - посетовал недавно один из лидеров КПРФ. - Наш традиционный электорат уходит, даже пенсионеры за счет 30%-ной прибавки к пенсиям становятся все менее оппозиционными». По позициям КПРФ больно ударила и грузинская тема: интернационализм коммунистов, как и симпатии большинства из них к грузину Джугашвили (Сталину), оказались для многих избирателей не совсем умест­ными на фоне разговоров о грузинской мафии и желания навести на рынках и в бизнесе порядок, не ущемляющий интересы коренного населения.

А вот г-н Миронов весьма тонко почувствовал момент и в результате победил. Теперь ключевым вопросом будущих выборов остается то, каким будет соотношение сил в борьбе «Единой России» с «Союзом доверия» (говорят, что именно так планирует назвать С. Миронов триумвират своих партий).

Влияние коалиции Миронова возрастет еще больше, если на ее объединительном съезде 28 октября с напутствием выступит лично В. Путин. Аналитики вспоминают фразу, как бы в шутку сказанную недавно президентом, о том, что после 2008 года он возглавит оппозицию. Для такого варианта «Союз доверия» подходит как нель­зя лучше. А те, кто знает президента лично, утверждают, что создание объединенной партии - непосредственно его политический проект, через который президент реализует свое желание видеть в России партию классической европейской социал-демократии.





