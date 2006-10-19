Саакашвили надоел серьезным людям

Международная активность президента В. Путина по сотрудничеству с Германией, Францией и Канадой в газовой сфере, похоже, начала приносить России первые дивиденды во внешней и оборонной политике. Как раз в тот момент, когда г-н Саакашвили ждет от НАТО помощи в борьбе с «российской оккупацией», 16-25 октября в Москве проходят совместные командно-штабные учения РФ - НАТО по противоракетной обороне. Приехавший в связи с этим в Москву председатель Военного комитета НАТО канадский генерал Раймонд Эно тут же заявил, что НАТО ни в коем случае не собирается вводить своих миротворцев в Абхазию и Осетию. Таким образом, натовский генерал развеял надежды Саакашвили на то, что после истечения мандата российских миротворцев 15 октября этого года их заменит контингент НАТО. Более того, и планам Саакашвили вступить в ­НАТО через 2 года также не суждено сбыться: «Сначала Грузия должна получить приглашение в НАТО. Но в нынешней ситуации мы совершенно не находимся где-либо поблизости от такого пункта в истории», - заявил глава Военного комитета НАТО.