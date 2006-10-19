Счетная палата и «Аргументы неделi» против ворюг и казнокрадов

На прошлой неделе Председатель Счетной палаты РФ Степашин и главный редактор «Аргументов неделi» Андрей Угланов подписали Соглашение. Нет, не о «ненападении», а о сотрудничестве.

Чем это «грозит» нашим читателям? Счетная палата, согласно договору, будет предоставлять нам материалы о «завершенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях», а также «о фактах нарушений в расходовании федерального бюджета и в использовании федеральной собственности». Это значит, что наш еженедельник будет первым информирован из самого компетентного источника о том, что «если кто-то кое-где у нас порой» ворует, то у него не останется шансов выйти сухим из воды и не опозориться на всю страну. Так что читатели смогут получить информацию о ворюгах и казно­крадах не только оперативно, но и, что называется, из первых рук.

Впервые в новейшей истории четвертая власть и главный контрольный орган федеральной власти публично договорились о таком сотрудничест­ве. Это не будет банальным «сливом», когда материалы даются в прессу исподтишка, чтобы отстоять или ущемить чьи-то интересы. Фактически мы подписали Соглашение о совместной деятельности по наведению порядка в финансовой сфере страны.

Иран в результате получил время для продолжения своей ядерной программы. А вместе с Северной Кореей им удалось создать очень неблагоприятный фон накануне промежуточных выборов в конгресс и сенат США. По опросам общественного мнения, противники республиканца Дж. Буша - демократы могут получить в высших законодательных органах США большинство. В такой ситуации Ирану станет легче дышать, поскольку республиканская администрация будет вынуждена зациклиться на внутренних проблемах США.

Для г-на Дж. Буша это станет и личной трагедией. В случае проигрыша на выборах 2 ноября можно будет поставить крест на выдвижении его брата Джеба кандидатом в президенты страны в 2008 году. Напомним, что сегодня он - губернатор штата Флорида и обеспечил победу брата на выборах президента США в 2000 году. Помните, как отчаянно там мухлевали с избирательными бюллетенями?

Так что после проплаченного иранцами ядерного взрыва в Северной Корее (и не дай Бог - еще двух!), неудач войск США в Ираке и предполагаемым проигрышем партии Дж. Буша на промежуточных выборах, мировая политика может резко измениться. Для начала опустится курс американского доллара и вырастут цены на нефть. А потом США погрузятся во внутренние разборки, как это происходит на Украине: законодатели против президента. И продолжится это до президентских выборов в конце 2008 года.

Что касается России, то наша верховная власть демон­стрирует отменную выдержку во внешней политике. Она уже дает свои плоды. По нашим сведениям, как раз после 2 ноября и будет принято решение о возможности внеочередной встречи В. Путина и Дж. Буша. И как знать, не возникнет ли ситуация, когда Вашингтон пойдет на многое, чтобы заполучить Москву в число своих стратегических союзников?