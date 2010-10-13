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Встаем с колен – и в светлое прошлое!

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Встаем с колен – и в светлое прошлое!

Страна медленно, но верно втягивается в процесс модернизации. Пока это  слова и декларации. Но будущее вполне оптимистично.

На этой неделе в битву за наше будущее вступил знаменитый терминатор – губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер. Его привезли в сколковскую школу экономики, где он о чем-то шутил с великовозрастными студентами, а те и не знали, о чем его спросить. Хотя тоже могли пошутить: кого здесь, в России, он решил бы ликвидировать или защитить от уничтожения, если бы выполнял миссию терминатора? Что касается науки, то г-н Шварценеггер был тут явно не при делах. К процветающей «Силиконовой долине» он имеет весьма далекое отношение. А вот во вверенной ему Калифорнии дела и вовсе не так хороши.

Его штату угрожает бюджетный дефицит лишь в 5 раз меньший, чем у всей России. От нехватки денег там раздают тюрьмы в частные руки, госслужащие получают дополнительные неоплаченные отпуска. Но Арнольд – оптимист. Кроме знаменитой фразы «I’ll be back!» он произносит и другую, по нашим понятиям, коммуно-патриотического толка: «Сегодня мы встанем с колен, стряхнем с себя пыль и медленно, но верно начнем двигаться назад – к процветанию…» У нас после желания подняться с колен обычно говорят о движении вперед. Вот и получается, что наше будущее и калифорнийское прошлое когда-то сравняются. А пока в «Силиконовой долине», свободной в том числе и от терминатора, по своей воле работают русские, китайцы и индусы. Тем временем у нас в Сколково пенсионерка-учительница тетя Маша пасет на травке небольшое стадо коз. Она продает молоко и получает в месяц до 40 тысяч рублей. Уже неплохо для начала. Осталось избавиться от чьего-то гольф-клуба, выкупить землю у Р. Абрамовича и жены известного вице-премьера правительства. По слухам, именно им принадлежит «сколковская» земля.

Тем временем мировая наука не стоит на месте и норовит ударить ножом в спину. Нобелевский комитет до боли смазал эффект от приезда в Сколково известного голливудского актера и губернатора. Двум российским ученым, сбежавшим в 90-е годы от безденежья и бескормицы на Запад, была присуждена Нобелевская премия по физике. Андрей Гейм и Константин Новоселов получили ее за применение на практике углеродистого материала графена, в создании которого они принимали участие еще в России. В отместку вместо шумного поздравления на самом высоком уровне главные телеканалы выпустили на арену некоего В. Петрика, изобретшего вместе со спикером Госдумы Б. Грызловым способ очистки воды, названный академиками РАН лженаучным. Г-н Петрик на голубом глазу заявлял, что именно он изобрел графен. При этом демонстрировал школьные химические опыты по производству сажи. Понятно, что научная общественность Петрика даже не заметила – видно, телевизор не смотрит. Но истинное отношение власти к науке было продемонстрировано.

При этом ясно как божий день, что сам президент не имеет к «петрикам» никакого отношения. Похоже, он искренне верит и в науку, и в модернизацию. Вот только узок круг его сторонников во властных структурах. Остается – приглашать Шварценеггера и требовать бюджета.

В то же Сколково уже планируется только на первое время закачать 22 млрд. рублей. Это почти 750 млн. долларов. А вот нобелевский лауреат К. Новоселов говорит, что для запуска научного проекта ему нужно не более 10 млн. долл. и не больше одного миллиона в год на поддержание работы. Тех денег, что уже ассигнованы на Сколковскую пустыню с козами тети Маши, хватило бы на работу 75 нобелевских лауреатов. Места им уж точно нашлись бы. Академических институтов  в стране осталось десятки, если не сотни. В конце концов можно воспользоваться опытом Курчатовского института. Туда уже вернулись ученые с мировыми именами и оборудованы самые современные лаборатории. По нашим сведениям, до сенсационных открытий и разработок осталось совсем немного.

Да и вообще советская система академической науки была совсем не хуже любой другой, в том числе и американской. Можно говорить и о ядерных исследованиях, и о космических, химических, геологических…

Невольно позавидуешь терминатору – губернатору Шварценеггеру. Он не стесняется говорить о возврате в светлое прошлое.

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